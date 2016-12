Retterspiel gegen Bayern bald ausverkauft

Kickers-Klage gegen Punktabzug wird erst 2017 verhandelt / Verstärkung vom FSV Frankfurt: Sebastian Kunkel wird Marketingleiter

+ Zum Start des freien Vorverkaufs für das Retterspiel des OFC gegen den FC Bayern München bildeten sich gestern lange Schlangen vor den Kassen am Bieberer Berg. - Foto: Scheiber

Offenbach J Die Wintersonne machte das Anstehen trotz winterlicher Temperaturen für die Fans der Offenbacher Kickers erträglich. Doch wer gestern zum Start des freien Vorverkaufs für das Retterspiel am 30. Von Jörg Moll

August 2017 (18 Uhr) gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München Karten kaufen wollte, musste Zeit haben. Der Ansturm auf die Kasse vor dem Stadion war enorm, auch die telefonische Ticket-Hotline war phasenweise überlastet. „Der Verkauf läuft sehr gut“, freute sich der OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori: „Bis Ende Januar ist das Spiel ausverkauft. “ Einige Blöcke sind bereits jetzt ausgebucht. Insgesamt 20 500 Tickets stehen zum Verkauf. Die Einnahmen des Spiels gegen den deutschen Branchenprimus gehen vereinbarungsgemäß komplett an die Kickers. Fiori kalkuliert mit 350 000 Euro Einnahmen für die Partie gegen den Champions-League-Sieger von 2013.

Fiori, seit 1. November Geschäftsführer der Kickers, wird ab 1. Januar 2017 Verstärkung auf der Geschäftsstelle erhalten. In Sebastian Kunkel wechselt ein Weggefährte aus gemeinsamen Zeiten beim Drittligisten FSV Frankfurt über den Main und wird Marketingleiter. Der 33-jährige Sportmanager war schon einmal für die Kickers aktiv. Von Februar bis Juli 2012 gehörte er als Praktikant der „Sportsman Group“ zum Vermarktungsteam des damaligen Drittligisten. Beim FSV Frankfurt war er seit August 2013 Leiter der Marketingabteilung. In Offenbach soll sich der aus Hösbach stammende Kunkel um die Betreuung langjähriger Sponsoren kümmern und neue Geldgeber finden. „Mit ihm im Team möchte ich in diesem zentralen Bereich neue Impulse setzen und einen deutlichen Schritt nach vorne machen“, betonte Fiori.

Eine Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichts über die Klage gegen den Neun-Punkte-Abzug ist dieses Jahr nicht mehr zu erwarten. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts der Regionalliga Südwest, Dietmar Artzinger-Bolten (Köln), hat der Regionalliga Südwest GmbH ein Erwiderungsrecht bis 10. Januar eingeräumt. Danach wird über eine mündliche Verhandlung entschieden.

Quelle: op-online.de