„Riesenspaß“ vor beachtlicher Kulisse

Der Start der Vorbereitung auf die neue Saison begann für die Regionalliga-Fußballer der Offenbacher Kickers so, wie die vergangene Runde geendet hatte: mit Applaus. Klatschende Anhänger säumten den Weg zum Trainingsplatz. Von Christian Düncher

Vor der ersten Übungseinheit stand erst mal Händeschütteln an. Trotz drückender Hitze waren mehr als 400 Fans gekommen, um die OFC-Profis zu begrüßen und sich das erste Training anzuschauen. Einige Anhänger hatten sich dafür frei genommen, andere extra früher mit der Arbeit begonnen.

„Bei anderen Vereinen ist beim ersten Spieltag so viel los“, scherzte OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori. Zumindest ist es in der Regionalliga Südwest die Ausnahme, dass so viele Leute zum Vorbereitungsstart kommen. Zugang Niklas Hecht-Zirpel war jedenfalls spürbar beeindruckt. „Das hatte ich nicht erwartet“, gab der 23-jährige Offensivmann zu, der vergangene Saison mit dem FC Nöttingen zum Teil vor weniger Zuschauern gespielt hatte. In Offenbach wird das nun anders sein. Das erste Training war ein Vorgeschmack darauf, wie begeisterungsfähig die OFC-Fans sind. Hecht-Zirpel hat bereits Gefallen daran gefunden. „Das macht Riesenspaß. Ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Aufgaben“, sagte er.

Außer ihm waren auch die zwei anderen externen Zugänge Florian Treske (Wormatia Worms) und Varol Akgöz (RW Frankfurt) sowie die aus der U19 aufgerückten Nicola Jürgens und Bilal Zabadne dabei. Als dritter Torwart neben Daniel Endres, der ebenso wie Marco Rapp und Stefano Maier nach Knieoperation noch nicht voll mittrainierte, und Zabadne half Niklas Knopf (U19) aus. Von den 21 unter Vertrag stehenden Spielern fehlten nur Dennis Schulte, der wegen seiner Ausbildung noch eine Woche Urlaub hat, und Ko Sawada, der nach seiner Knieoperation laut Sportmanager Sead Mehic noch ein paar Wochen benötigt, bis er wieder mittrainieren kann.

Testspieler waren nicht dabei. „Wir haben aber einige eingeladen und es gab auch ein paar Anfragen“, so Mehic. In den nächsten Tagen wird es also den einen oder anderen Trainingsgast geben. Gesucht wird bekanntlich noch ein dritter Torwart und ein Innenverteidiger. Man werde sich die Kandidaten in Ruhe anschauen, sagte der Sportdirektor. Unter Zeitdruck sieht man sich auch deshalb nicht, weil Stefano Maier positive Signale sendet. Der zentrale Abwehrspieler sei „nach drei Wochen Belastung ohne Beschwerden“, betonte Mehic. „Vor der Operation konnte er nach einem Spiel zwei, drei Tage lang nichts machen. Wir sind froh, aber vorsichtig. Er ist auf einem guten Weg.“

Auf einem solchen sehen sich auch die Verantwortlichen der Kickers. Der Kader ist bereits so gut wie komplett und die Verstärkungen in der Offensive stimmen zuversichtlich, kommende Saison zumindest im oberen Bereich mitmischen zu können. „Wir wollen uns verbessern“, stelle Mehic klar. Bedeutet: Der OFC strebt mehr als 53 Zähler an. So viele hätte er in der vergangenen Saison ohne den Neun-Punkte-Abzug geholt, wäre damit nicht Tabellenzwölfter, sondern Sechster gewesen.

Als wollten Trainer Oliver Reck und seine Spieler untermauern, wie ernst sie es meinen, legten sie gleich ordentlich los. Das erste Training war kein lockerer Aufgalopp, sondern eine schweißtreibende Angelegenheit, die fast anderthalb Stunden dauerte. „Im ersten Training war sofort ordentlich Zug drin. Das ist ein anderes Niveau. Hier geht es wesentlich professioneller zu“, zeigte sich Hecht-Zirpel beeindruckt. Unterbrochen wurde das Training nur zum Wassertrinken und um den Fans zwischendurch etwas zurückzugeben: Applaus, als Zeichen dafür, dass es nur gemeinsam geht.

Quelle: op-online.de