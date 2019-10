Saarbrücken mit breitem Kader konstanter

Saarbrücken – Tabellenführer in der Fußball-Regionalliga Südwest, die zweite Runde im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten 1. FC Köln vor Augen – es läuft für den 1. FC Saarbrücken. „Es ist eine schöne Momentaufnahme, mehr aber nicht“, warnt David Fischer.

Denn der Geschäftsführer, 2016 aus Offenbach ins Saarland übergesiedelt, weiß nur zu genau, wie schnell sich im Fußball das Blatt wenden kann. Und die nächsten vier Pflichtspiele haben es allesamt in sich. Am Samstag (14 Uhr) kommt Kickers Offenbach ins Ausweichquartier nach Völklingen, am Dienstag steht das längst ausverkaufte Zweitrunden-Highlight im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln an. Die nächsten zwei Gegner in der Regionalliga sind die Saar-Rivalen SV Elversberg (2. November) und FC Homburg (10. November). Da könnte der schöne Vorsprung von sieben Punkten auf Verfolger TSV Steinbach Haiger schnell verspielt sein.

Doch Fischer kennt auch die Argumente, die dafür sprechen, dass es dieses Mal klappt mit dem Aufstieg. „Wir haben einen breiteren Kader, wenig Verletzungssorgen, wir punkten konstant“, zählt er einige entscheidende Faktoren auf, die dafür gesorgt haben, dass der FCS mit 37 Punkten dem ebenfalls ambitionierten OFC mittlerweile 15 Punkte enteilt ist.

Auch strukturell sieht Fischer den Verein gut aufgestellt. Er selbst ist seit dreieinhalb Jahren Geschäftsführer, Marcus Mann stieg zeitgleich als Sportlicher Leiter ein - und Trainer Dirk Lottner ist sogar schon im vierten Jahr da. „Wir wollten Ruhe reinbringen und so das Vertrauen geben, dass sich die Dinge entwickeln können“, erklärt Fischer. Fehlt nur noch die Rückkehr ins Stadion Ludwigspark. Im Sommer 2020 soll es soweit sein. Aber garantiert ist das nach den vielen Wirren des seit 2013 geplanten Projekts nicht. jm

