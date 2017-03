Saisonende für Rapp

Offenbach - Für die Offenbacher Kickers kommt es im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga Südwest knüppeldick. Mittelfeldstratege Marco Rapp, gerade erst von einer Schambeinentzündung genesen, fällt mit einem Syndesmosebandriss im rechten Fuß bis Saisonende aus. Von Jörg Moll

Das gleiche Schicksal droht den am Knie verletzten Maik Vetter und Stefano Maier.

Das nennt man wohl einen „schwarzen Montag“: Die Offenbacher Kickers haben das 0:1 bei Eintracht Trier teuer bezahlt. Die Liste der Langzeitausfälle ist nach dem bitteren Saisonaus für Marco Rapp auf fünf Stammspieler angewachsen. In Kapitän Daniel Endres (Meniskus-OP), Stefano Maier (Knieprobleme), Robin Scheu (Armbruch) fehlten bereits drei Leistungsträger unbestimmte Zeit. Bei Innenverteidiger Maier rechnet Mehic mittlerweile mit einer Operation. Am Freitag vor dem Spiel kam dann noch Maik Vetter hinzu. Er klagte nach einem Zweikampf im Training und einem Ausfallschritt über Knieschmerzen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Die gestrige Untersuchung blieb ergebnislos.

Dass nun in Marco Rapp der so herbeigesehnte Führungsspieler wieder ausfällt, ist ein herber Verlust für die auf Rang 15 mitten im Abstiegssumpf steckenden Kickers. Der 25-Jährige hatte am Sonntag in Trier nach kurierter Schambeinentzündung sein erstes Pflichtspiel seit dem 9. Dezember (3:0 gegen Watzenborn-Steinberg) bestritten. Nach einem Zweikampf klagte er gegen Ende des Spiels über Schmerzen im Sprunggelenk und humpelte bis zum Abpfiff nur noch über das Feld. Die Diagnose der gestrigen Untersuchung brachte bittere Gewissheit: Rapp muss sich einer Operation unterziehen und fällt bis Saisonende aus. „Das ist natürlich ein Schock für uns alle“, sagte OFC-Sportdirektor Sead Mehic: „Marco wird uns sehr fehlen.“ Zugleich betonte Mehic, dass der Klub dem Mittelfeldspieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, alle Unterstützung zukommen lassen wird. „Wir haben schon Gespräche geführt, Marco weiß, dass wir ihn behalten wollen“, betonte Mehic.

Co-Trainer Joti Stamatopoulos, in Trier als Reck-Vertreter in der Verantwortung, hatte neben Rapp in Bryan Gaul und Kristian Maslanka zwei weitere Akteure in der Startelf aufgeboten, die nach langen Verletzungspausen ihr erstes Pflichtspiel bestritten. Ein zu großes Risiko? „Nein“, stellte Mehic klar: „Sie haben alle drei das Tempo mitgehalten und ihre Sache gut gemacht.“ In spielentscheidenden Momenten war ihnen die lange Abstinenz aber doch anzumerken. Gaul fabrizierte das Foul zum Freistoß vor dem 0:1 (32.), Rapp ließ im Strafraum Torschütze Michael Blum aus den Augen. Und Maslanka, der gegen Spielende über eine Knöchelprellung klagte, ließ eine klare Chance zum Ausgleich aus (55.). Zu allem Überfluss kam auch noch die Gelb-Rote Karte für Bryan Gaul hinzu, die Mehic auch gestern noch erzürnte. „Da läuft ein Trierer Spieler mit Ansage ‘Die Nummer sieben hat schon Gelb“ von der eigenen Bank auf Bryan zu, fällt theatralisch und dafür gibt es Gelb-Rot“, sagte Mehic: „Das ist eine grobe Unsportlichkeit, aber im Abstiegskampf scheint ja alles erlaubt zu sein.“ Dass Dennis Schulte die 5. Gelbe Karte sah, passte ins Bild. „Aber wir werden jetzt nicht jammern“, stellte der Sportdirektor klar: „Die Jungs, die da sind, werden sich voll einbringen.“

Vor dem Schlüsselspiel im Abstiegskampf am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers wird Oliver Reck, der nach seiner Grippe am Mittwoch wieder das Training leiten soll, improvisieren müssen. Lediglich die Rückkehr von Ko Sawada, der gestern individuell trainierte und keine Schmerzen im Knie verspürte, scheint möglich. Immerhin: Serkan Göcer, in Trier nach einer Grippe nur auf der Bank, ist eine Option. „Wir werden jetzt den einen oder anderen aus der A-Jugend hochziehen“, kündigte Mehic an. Seit der Winterpause trainiert in Nicola Jürgens ein Offensivspieler bei den Profis mit. „Er ist sehr nah dran an der Mannschaft“, lobte Mehic. Gleiches gelte auch für Matthew Taylor. Der Mittelstürmer saß in den beiden Rückrundenspielen in Nöttingen und Trier nur auf der Bank. „Wir brauchen alle Spieler, Matthew bringt sich immer gut ein“, so Mehic: „Er wird uns mit seiner Erfahrung noch helfen.“

