Scheu will mit Spezialschiene spielen

Offenbach J Er ist erst 22 Jahre alt, wurde bei den Offenbacher Kickers zuletzt jedoch schmerzlich vermisst: Robin Scheu. Von Christian Düncher

Obwohl der Offensivspieler dieses Jahr aufgrund einer Verletzung noch keine Minute gespielt hat, teilt er sich mit seinen fünf Saisontreffern weiterhin Platz drei in der internen OFC-Torschützenliste – mit Ihab Darwiche. Lediglich Serkan Firat (7) und Dren Hodja (10) trafen öfter. Das Toreschießen war zuletzt aber nicht die Stärke der Kickers. In den sechs Spielen seit der Winterpause trafen sie im Schnitt nur einmal, die vergangenen zwei Begegnungen endeten 0:0. Folge: Man steht weiterhin auf einem Abstiegsrang.

Mit einem Sieg am Sonntag (14 Uhr) gegen den schwächelnden FC Homburg (12./34 Punkte) könnten die Kickers (15./31) jedoch einen großen Sprung machen und über den Strich klettern. Da würde ein Spieler wie Scheu guttun. Er trainiert nach dem Oberarmbruch, den er sich Ende Januar zugezogen hatte, seit vergangener Woche wieder mit dem Team und will ihm gegen Homburg unbedingt helfen. Dafür lässt er sogar eine spezielle Schiene anfertigen. Sofern diese rechtzeitig fertig wird und der Schiedsrichter am Sonntag sein Okay gibt, sei er grundsätzlich „spielbereit“, betont Scheu. „Die Entscheidung fällt natürlich unser Trainer Oliver Reck.“

Scheu hat an den FC Homburg gute Erinnerungen, erzielte dort vergangene Saison beim 4:3-Sieg das erste Tor in seiner Profi-Karriere. Auf das Hinrundenspiel blickt er hingegen ungern zurück. „Wir waren das bessere Team, hatten Chancen für zwei bis drei Spiele, haben aber 0:1 verloren“, sagt das Eigengewächs. „Das Rückspiel findet aber ja in Offenbach statt und unsere Heimbilanz ist sehr gut. Zu Hause sind wir eine Macht. Ich hoffe auf einen Sieg, am besten zu null.“ Selbst ein Remis wäre für den OFC wohl zu wenig. „Die Partie hat natürlich große Bedeutung. Für uns ist aber ohnehin fast jedes Spiel ein Endspiel. Gerne würden wir besser in der Tabelle dastehen, aber wir haben uns daran gewöhnt, mit dieser Situation umgehen zu müssen.“ Für Homburg ist sie hingegen relativ neu. Überwintert hatte man auf Platz neun, holte dieses Jahr aber bislang nur fünf Punkte aus sieben Spielen (7:17 Tore).

Quelle: op-online.de