Schiedsgericht lässt den OFC zappeln

Offenbach - Die Frage, ob der gegen die Offenbacher Kickers verhängte Neun-Punkte-Abzug rechtens ist, wird immer mehr zur Hängepartie. Einzig positiv war am Wochenende aus Sicht des OFC, dass Maik Vetter beim Testspiel in Mönchengladbach sein Comeback gegeben hat. Von Christian Düncher

Wenn sich die Vereinsführung der Offenbacher Kickers heute Abend turnusgemäß zu ihrer Sitzung trifft, wird ein Thema zum x-ten Mal auf der Agenda stehen: das Verfahren über die Rechtmäßigkeit des Neun-Punkte-Abzugs. Am 6. Oktober hatte der OFC Klage beim Ständigen Schiedsgericht der Regionalliga eingereicht. Seitdem geht es nur im Schneckentempo voran. Das Gremium – bestehend aus dem Vorsitzende Dietmar Artzinger-Bolten (Köln) sowie den Beisitzern Volker Berghäuser (ehemaliger Vizepräsident des SV Wehen Wiesbaden) und Heinz-Wilhelm Fink (Oberstaatsanwalt a.D., Koblenz) – hat nun endlich zur mündlichen Verhandlung geladen. Stattfinden soll diese am 18. März in der DFB-Zentrale in Frankfurt – einen Tag vor dem Spiel des OFC beim SV Waldhof Mannheim. Helmut Spahn, Präsident der Kickers, wollte sich zum Tempo des Verfahrens nicht äußern. Begeistert ist man beim OFC aber nicht, dass sich die Sache so hinzieht. Zumal man angesichts von zwei Punkten Rückstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz auf jeden Zähler angewiesen ist.

Der jüngste Test war jedenfalls nicht dazu geeignet, für Zuversicht zu sorgen. Nachdem der OFC zuletzt gegen die Erstligisten Korona Kielce (0:1) und FK Partizan Belgrad (2:1) gute Leistungen gezeigt hatte, gab es gestern bei Borussia Mönchengladbach II, Tabellenführer der Regionalliga West, eine 1:4 (0:2)-Niederlage. Die Kickers mussten vor den Augen des einstigen OFC-Spielers André Hahn auf sieben Akteure verzichten. So fehlten Daniel Endres, Marco Rapp, Robin Scheu, Stefano Maier, Dennis Schulte, Kristian Maslanka und Alexandros Theodosiadis verletzt beziehungsweise angeschlagen. Dafür gab Maik Vetter, der sich Anfang November einen Innenbandanriss zugezogen hatte, sein Comeback. Zudem kamen erneut die U19-Talente Nicola Jürgens und Lukas Hagemann zum Einsatz.

Kickers Offenbach: Sebald - Marx, Kirchhoff, Gaul, Stoilas - Sawada, Göcer, Hodja, Firat - Darwiche, Neofytos (Eingewechselt: Vanli, Frey, Sentürk, Taylor, Jürgens, Hagemann, Vetter)

Tore: 1:0 (13./FE), 2:0 (31.), 3:0 (51.), 3:1 Stoilas (64.), 4:1 (77.)

Quelle: op-online.de