Schon vier Sperren nach nur neun Spielen

Steinbach – Für Sead Mehic war die Szene ebenso „symptomatisch“ wie ärgerlich. „Da kann man nicht so hingehen“, sagte der Sportdirektor der Offenbacher Kickers über die Aktion, die zur Gelb-Roten Karte für Verteidiger Lucas Albrecht (75. ) geführt hatte.

Im Mittelfeld nahe der Seitenauslinie war der 28-Jährige völlig unnötig in den Zweikampf gegangen, anstatt den Gegner in dieser ungefährlichen Zone lediglich zu stellen. Der 1,93-Meter-Mann beugte sich beim ungelenken Versuch, per Kopf vor dem Kontrahenten an den Ball zu kommen, geradezu über diesen, kam aus der Balance und hielt den Steinbacher dann fest. Kein böses Foul, aber eines, das man unterlassen sollte, wenn man schon Gelb gesehen hatte. Die Folge: Ampelkarte für Albrecht, Unterzahl für den OFC und der Knackpunkt im Spiel, das zu diesem Zeitpunkt auf ein 0:0 hinauszulaufen schien. Stattdessen fiel noch das 0:1.

„Das passt zu unserer Situation“, haderte Mittelfeldspieler Niklas Hecht-Zirpel, stellte aber auch klar: „Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns schwächen.“ In der Tat. Vor Albrecht waren diese Saison schon Gerrit Gohlke (Rot gegen Aalen) und Kevin Pezzoni (Rot in Hoffenheim) des Feldes verwiesen worden. In Steinbach sah zudem Luigi Campagna zum fünften Mal in dieser Saison Gelb. Er wird damit wie Albrecht im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Aufsteiger RW Koblenz gesperrt fehlen.

Auch die Aktion von Campagna war unnötig. Er hatte stark den Ball erobert, sich diesen aber zu weit vorgelegt und war dann in den Gegenspieler gerauscht.

In der Fairplay-Tabelle ist der OFC mit großem Abstand Letzter – nicht nur aufgrund der drei Platzverweise. Hinzu kommen noch 30 Gelbe Karten. Auch das ist Höchstwert in der Südwest-Staffel. Zwar gab es in Steinbach erneut diskutable Schiedsrichterentscheidungen gegen den OFC, aber alleine damit lässt sich die Kartenflut nicht erklären. Sanktioniert wurde ja auch schon die eine oder andere Meckerei. Und die Aktionen von Albrecht und Campagna waren wahrlich nicht die einzigen, in denen ein OFC-Spieler verwarnt wurde, weil er ungeschickt agiert hatte.

Die nächste Sperre droht übrigens bereits: Nejmeddin Daghfous steht aktuell bei vier Gelben Karten. cd

Quelle: op-online.de