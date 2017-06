Schützenfest mit 24 Treffern

Marco Ferukoski aus der OFC-U19 leitet hier im Testspiel der Offenbacher Kickers beim FC Germania Bieber artistisch den Ball weiter. In der Mitte lauern die Zugänge Florian Treske (vorne) und Niklas Hecht-Zirpel (hinten). Ganz rechts: Germania-Spielertrainer Samy Khederzadeh, der einst in der OFC-Reserve aktiv war. J Foto: Hübner

Offenbach - Die Zuschauer kamen beim ersten Testspiel der Offenbacher Kickers auf ihre Kosten. Sie sahen 24 Tore, aber diese waren extrem einseitig verteilt. Gegner FC Germania Bieber war dennoch zufrieden. Von Christian Düncher

Der eine oder andere Zuschauer hatte zwischendurch den Überblick verloren. Auch nach dem Schlusspfiff rätselten einige noch, wie das Testspiel zwischen Kreisoberliga-Aufsteiger FC Germania Bieber und dem Südwest-Regionalligisten ausgegangen war. Das kann bei einem 23:1 (10:1) schon mal passieren.

Obwohl erwartungsgemäß Einbahnstraßenfußball geboten wurde, fühlten sich die rund 500 Interessierten, die den Weg an den Bieberer Waldhof gefunden hatten, gut unterhalten. Und auch das Fazit aus den Lagern der Vereine fiel positiv aus. „Das hat schon Spaß gemacht“, sagte Kickers-Außenverteidiger Alexandros Theodosiadis, der mit einem Volleyschuss in den Winkel das schönste Tor erzielt hatte. „Obwohl es eine klare Sache war, war der Test wichtig. Wir haben in der Offensive drei neue Leute, die so die Abläufe besser kennenlernen. Das hat gut geklappt.“ Varol Akgöz war mit fünf Treffern gleich bester Schütze, Florian Treske (4) folgte direkt dahinter. Marko Ferukoski aus der U19, der derzeit mittrainiert, machte mit drei Toren ebenfalls auf sich aufmerksam. Testspieler Janik Bachmann (zuletzt Hannover 96 II) wurde hingegen im Abwehrzentrum nicht gefordert, was auch an den extrem unterschiedlichen Voraussetzungen lag, unter denen beiden Teams antraten.

So hatte Bieber aufgrund der Teilnahme an der Relegation fast keine Pause. „Wir haben quasi durchtrainiert“, so Spielertrainer Samy Khederzadeh. „Die Jungs sind daher platt und sehnen die 14-tägige Pause herbei. Zudem haben uns vier, fünf Stammkräfte gefehlt. Wir haben daher lediglich zum Spaß gespielt und sind insofern zufrieden, auch wenn es ein paar Tore zu viel waren.“ Wäre es nach Khederzadeh gegangen, hätte man die Partie schon nach 23 Minuten abbrechen können, wie er scherzend anfügte. Da hatte Bieber gerade durch Martin Knust (kam vom VfB Offenbach) das 1:3 erzielt. „Das eine Tor war Gold wert“, sagte Khederzadeh. Klaus-Peter Keller, Geschäftsführer der FC Germania, bekam es nicht mit. Sein Flug von Hamburg war witterungsbedingt gestrichen worden. Das „Highlight des Jahres“, so Sport-Vorstand Thorsten Kraus, fand somit ohne Keller statt.

Bieber: Möller; Ebenhoch, Zinser, Knust, Leggiadro, El Fatimi, Baer, Albrecht, Hofmann, Nardella, Khederzadeh (Hartmann, Schmitz, Korr, Ballo, Unutmaz)

OFC (1. Hälfte): Zabadne - Marx, Kirchhoff, Bachmann, Stoilas - Jürgens, Santürk, Vetter, Firat, Darwiche - Akgöz

OFC (2. Hälfte): Zabadne (55. Knopf) - Göcer, Sentürk, Maslanka, Theodosiadis - Hecht-Zirpel, Vetter, Hodja, Ferukoski - Treske, Akgöz

Tore: Knust / Akgöz (5), Firat (4), Treske (4), Ferukoski (3), Darwiche (2), Hodja (2), Stoilas, Jürgens, Theodsiadis

