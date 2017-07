„Schulter ist raus und wieder rein“

Die Schmerzen sind Serkan Göcer anzusehen. Nach einem Duell beim Test in Alzenau ging der OFC-Mittelfeldspieler zu Boden. „Es war eigentlich ein normaler Zweikampf“, sagte Göcer. „Mein Gegenspieler hat mich lediglich an der linken Schulter weggedrückt.“ Doch der Offenbacher fühlte sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Gestern folgte dann aber die Entwarnung. J Foto: Hübner

Offenbach - Die Offenbacher Kickers und das leidige Thema Verletzungspech: Im letzten Test beim FC Bayern Alzenau fehlten am Samstag drei Akteure. Einer verließ mit schmerverzerrtem Gesicht den Platz. Ein anderer will heute nach längerer Pause zurückkehren. Von Christian Düncher

Bei den Offenbacher Kickers lebt man als defensiver Mittelfeldspieler gefährlich. Bei der Generalprobe in Alzenau fehlten in Marco Rapp sowie Kristian Maslanka zwei Sechser, die bereits beim Blitzturnier in Bahlingen aufgrund von Verletzungen nicht zum Einsatz gekommen waren. In Alzenau erwischte es dann Rapp-Vertreter Serkan Göcer, der mit einer Schulterverletzung vom Platz musste. Gestern gab er allerdings nach einer MRT-Untersuchung Entwarnung. „Es ist zum Glück nichts gerissen“, zeigte sich Göcer erleichtert. „Die Schulter ist kurz raus- und wieder reingesprungen.“ Er soll zunächst Zweikämpfe meiden, ist aber zuversichtlich, fürs erste Punktspiel am Samstag (14 Uhr) bei 1899 Hoffenheim II zur Verfügung zu stehen.

Auch von zwei anderen zuletzt verletzten Spielern gibt es positive Nachrichten: Ko Sawada, der am Knie operiert worden war und zuletzt am 9. Dezember 2016 ein Pflichtspiel für den OFC absolviert hatte, will heute ins Teamtraining zurückkehren. Das hatte er beim Kickers-Tag auf Deutsch angekündigt. Dass er die Sprache besser lernt, hatten ihm die Verantwortlichen nahegelegt. „Das ist für ihn und uns eine große Hilfe“, sagte OFC-Sportdirektor Sead Mehic und kündigte für heute zudem die Rückkehr Marco Rapps in das Mannschaftstraining an. Nach Knieproblemen hatte der 26-Jährige zuletzt Fortschritte gemacht. Sogar einen Einsatz am Samstag schloss Mehic nicht aus. Kristian Maslanka (Adduktorenprobleme) fällt hingegen weiter aus.

Fiori hat derweil bestätigt, was wir gestern vermeldet hatten: Das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt wird live vom TV-Sender Sport1 übertragen und wurde daher von Samstag, 23. September, auf Montag, 25. September, verlegt. Anpfiff wird bereits um 18.15 Uhr sein, was für einige Fans, die die Partie im Stadion sehen wollen, ein zeitliches Problem werden könnte. „An diesem Tag werden ausnahmsweise zwei Spiele der Regionalliga Südwest am Stück gezeigt“, erklärte Fiori. Die andere Partie ist das Duell zwischen Mannheim und Koblenz. „Uns wurde nur der erste Sendeplatz angeboten. Der FSV und wir haben die Uhrzeit bemängelt, aber es geht nicht anders.“ Verzichten wollte man auf die Chance, sich bundesweit zu präsentieren, nicht, auch wenn das den OFC laut Fiori „auf jeden Fall Zuschauer kosten“ wird. „Wir bekommen zwar durch die TV-Übertragung Geld, das wird sich jedoch höchstens die Waage halten.“

Wie viel der OFC bekommt, wird am Freitag die Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest klären. Es war bislang üblich, die TV-Gelder gleichmäßig unter allen Klubs aufzuteilen. Inzwischen gibt es allerdings die Überlegung, den Vereinen etwas mehr zu geben, deren Spiele übertragen werden.

Bei den verkauften Dauerkarten liegt der OFC inzwischen bei rund 2500. Inklusive der Tickets aus den Sponsoren-Paketen und VIP-Logen nähert man sich laut Fiori der 3000er Marke. Vor allem die Entwicklung bei den VIP-Logen freut den Geschäftsführer: „Letztes Jahr waren vier frei, nun sind alle zehn belegt, wenn auch nicht komplett.“ Das hilft dem OFC bei der Etatplanung – „mehr als ein TV-Spiel“, scherzte Fiori.

P Auch das letzte OFC-Spiel des Jahres wird live von Sport1 übertragen: Die Partie bei Hessen Kassel wurde daher von Samstag, 9. Dezember, auf Sonntag, 10. Dezember (15 Uhr), verlegt. Verschoben wurde zudem das Spiel bei Mainz 05 II – von Freitag, 15. September, auf Samstag, 16. September (14 Uhr).

Quelle: op-online.de