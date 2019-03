Schwarze Serie als Motivation

Offenbach – Von wegen die Saison locker austrudeln lassen: Bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach geht es trotz nunmehr bald 13 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Waldhof Mannheim mächtig zur Sache im Training. VON JÖRG MOLL

„Da ist richtig Zug drin“, sagt Angreifer Niklas Hecht-Zirpel vor dem Verfolgerduell am Samstag (14 Uhr) in Völklingen beim 1. FC Saarbrücken.

Auch Trainer Daniel Steuernagel lobt seine Mannschaft: „Das Niveau im Training ist sehr hoch, jeder möchte sich zeigen.“ Und das gelte nicht nur für diejenigen, deren Verträge am Saisonende auslaufen, sondern auch und gerade für jene, die weiterhin vertraglich gebunden sind – wie beispielsweise Niklas Hecht-Zirpel. Der 25-Jährige hofft nach seinem ersten Saisontor beim 2:0 gegen den SC Freiburg II auf eine weitere Chance in der Startelf. Motivationsgründe gibt es zur Genüge für Samstag, betont Hecht-Zirpel.

Da wäre vor allem die Gelegenheit, die ziemlich miserable Bilanz in Regionalliga-Duellen gegen Saarbrücken aufzubessern. Nur im ersten Aufeinandertreffen in der 4. Liga gab es am 25. April 2014 einen OFC-Sieg (2:0). In den folgenden sieben Partien gelang den Kickers kein Dreier mehr gegen die Saarländer. Nur zweimal reichte es zu einem Punkt, letztmals im Hinspiel (1:1). „Da waren wir nah dran an einem Sieg“, erinnert sich Steuernagel. Bis drei Minuten vor Schluss führte der OFC durch einen Treffer von Benjamin Kirchhoff (53.), dann glich FC-Torjäger Sebastian Jacob noch aus. Dieses Mal, so Niklas Hecht-Zirpel, sei der OFC mal dran: „Wir fahren jedenfalls dorthin, um drei Punkte mitzunehmen.“

Die Bilanzen beider Klubs in der jüngeren Vergangenheit sind die absoluter Topteams. Saarbrücken (3. Platz/49 Punkte aus 24 Spielen), wie die Kickers (4./48/25) in der Hinrunde mäßig gestartet, holte 28 Punkte aus den letzten zwölf Spielen und verlor nur eines, das aber 2:3 in der Vorwoche bei Spitzenreiter Waldhof Mannheim. Der OFC holte genauso viele Zähler, verlor zwei Partien, gewann aber dafür auch neun - fünf davon ohne Gegentor.

Dass es im Traditionsduell am Samstag im Saarbrücker Ausweichdomizil im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen dennoch um nicht mehr geht als die sportliche Ehre, liegt an der Konstanz von Waldhof Mannheim. Der Spitzenreiter soll nach dem Urteil des Landgerichts Frankfurt die zunächst abgezogenen drei Zähler als Strafe für den Spielabbruch im Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen zurückerhalten und hätte dann neun Spieltage vor Schluss 13 Punkte Vorsprung. Der Kickers-Coach mag die Nachrichten aus dem Frankfurter Gerichtssaal aber nicht zu beurteilen. „Ich bin kein Jurist, daher möchte ich das nicht kommentieren“, meinte Steuernagel: „Wir bleiben dabei, dass wir nicht auf andere schauen, sondern nur auf uns und unsere Entwicklung.“

Und an der gilt es weiter zu arbeiten. „Wir müssen in Saarbrücken eine Topleistung abrufen, um zu bestehen“, warnt der OFC-Trainer. Im Vergleich zum 2:0 gegen den SC Freiburg II müsse seine Mannschaft Fortschritte im Spiel mit dem Ball machen. „Da haben wir es nicht ganz geschafft, unseren Fußball auf den Platz zu bringen“, räumt Hecht-Zirpel ein. Als Maßstab zieht Steuernagel die Leistung vom 5:0-Erfolg bei der TSG 1899 Hoffenheim II heran. Da hatte der OFC offensiv wie defensiv wie aus einem Guss gespielt. Personell hat Steuernagel fast die Qual der Wahl. Lediglich die Langzeitverletzten Dennis Schulte und Matias Pyysalo fallen aus. Dren Hodja und Varol Akgöz sind nach kurierter Grippe im Training zurück - und gehen dort wie alle anderen mächtig zur Sache.

