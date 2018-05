Bei Serkan Firat fehlt nur die Unterschrift

Offenbach - Die Mitteilung der Offenbacher Kickers, wer ab der kommenden Saison neuer Trainer wird, lässt weiter auf sich warten. Der Kader nimmt aber immer mehr Konturen an. Nach Informationen unserer Zeitung ist sich der OFC mit einem weiteren Stammspieler einig. Von Christian Düncher

16 Spieler haben die Offenbacher Kickers bereits für die Saison 2018/19 unter Vertrag. Diese Woche soll Nummer 17 folgen. Der OFC und Offensivspieler Serkan Firat (24) haben offenbar Einigkeit darüber erzielt, ihre Zusammenarbeit über das Rundenende hinaus fortzusetzen. Kickers-Geschäftsführer Christopher Fiori („Wir können erst etwas vermelden, wenn etwas unterschrieben ist“) wollte dies gestern zwar nicht bestätigen, nach Informationen unserer Zeitung ist die Entscheidung aber längst gefallen.

Firat kam in der aktuellen Saison in 35 von 37 Pflichtspielen (33 in der Regionalliga Südwest, zwei im Hessenpokal) zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, denen zufolge der Deutsch-Türke das Interesse der Drittligisten Würzburger Kickers und Karlsruher SC geweckt hätte. Doch der technisch versierte Linksfuß wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Offenbacher Kickers verlängern – zu verbesserten Bezügen. Fiori hatte unlängst gesagt, dass man sich für den Freistoßkünstler in finanzieller Hinsicht „gestreckt“ habe, relativierte dies aber nun etwas. „Serkan Firat kam vor zwei Jahren aus der Hessenliga, er hat seitdem hier für geringes Gehalt gespielt“, so der Geschäftsführer.

Neben Firat hat der OFC auch Benjamin Kirchhoff (23) ein neues Angebot gemacht. Im Fall des Innenverteidigers ist aber wohl noch keine Entscheidung gefallen. Sein Berater sei gerade im Ausland, heißt es. Bei den anderen sieben Spielern mit auslaufendem Vertrag wollen die Kickers noch die Entscheidung des künftigen Trainers abwarten. Zumindest mit Innenverteidiger Stefano Maier und Ersatztorwart Sebastian Brune gab es aber schon Gespräche. Beide würden gerne in Offenbach bleiben.

Wer den OFC künftig coachen wird, scheint derweil längst festzustehen. Alle Spuren führen zu Daniel Steuernagel. Der 38-jährige Fußballlehrer saß am Wochenende beim Regionalligaspiel zwischen Astoria Walldorf und der SV Elversberg (1:4) auf der Tribüne. Dazu passt, dass die Kickers Interesse an Torjäger Marcel Carl (15 Treffer) haben sollen, der zwar seinen Abschied aus Walldorf bekannt gegeben hat, aber noch nicht seinen neuen Klub. Aber auch Delangelo Williams (Eintracht Stadtallendorf, 13 Treffer) ist weiter ein Thema. Der OFC sucht zudem einen neuen Linksverteidiger. Mit Alexandros Theodosiadis, dessen Vertrag ausläuft, hat weiterhin niemand gesprochen.

Quelle: op-online.de