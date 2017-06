offenbach - In einem offenen Brief hat der HFC Bürgel seinen Unmut über die Entscheidung des Offenbacher Kreisfußballausschusses geäußert, künftig mit zwei größeren statt mit drei kleineren C-Ligen zu planen.

Der Kreisfußballausschuss habe kein Herz für „kleine Vereine“ - eine C-Liga mit bis zu 20 Klubs sei ein Anschlag auf die Spielfähigkeit kleiner Klubs, schrieb HFC-Vorsitzender Helmut Uhlein gestern in einem offenen Brief an Kreisfußballwart Jörg Wagner, den er zudem an unsere Sportredaktion adressiert hatte. „Die Entscheidung, bei den C-Ligen im Kreis Offenbach auf 19 bzw. 20 Vereine zu gehen, ist enttäuschend und aus unserer Sicht der falsche Weg“, versicherte Uhlein und ergänzte mit Blick auf Wagner: „Ihr Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass Vereine Fußball spielen können! Ihr Auftrag ist es, alle Möglichkeiten der Flexibilisierung zu nutzen, damit auch kleine Vereine am Fußballgeschehen teilhaben können. Dem Wunsch von großen Vereinen oder Vereinen mit großem Kader möglichst viele Spieltage mit großen Ligen zu haben nach zu geben, ist eine Ohrfeige für alle kleine Vereine beziehungsweise Vereine mit einem knappen Kader.“

Uhleins Fazit: „Die Mannschaften der Kreisliga C, oft die Reserven, haben mehr Spiele als die B-Liga und A-Liga und somit der ersten Mannschaften.“ Er rechnet mit mehr Spieltagen unter der Woche oder an Feiertagen, „damit fehlen Trainingszeiten der ersten Mannschaft“. Uhlein prophezeit, dass die Spieltage bis in den Dezember gehen werden. „Wer soll da spielen, was ist mit den Platzverhältnissen“, fragt er.

Der HFC-Vorsitzende hätte sich mehr „Flexibilisierungsmöglichkeiten“ gewünscht und verweist auf das Norweger Modell (Partien mit weniger als elf Spielern, je nach Absprache), der Einführung einer D-Liga und maximal 14er Ligen. „Wir sind fassungslos, dass die Klubs nicht oder nur die gefragt wurden, die über einen prallen Kader verfügen. Sie nehmen die Vereine nicht mit, das ist aber Ihr Auftrag“, kritisierte er Wagner. Der HFC überlegt, sein Team aus der Kreisliga C zurückzuziehen.

Jörg Wagner zeigte sich zunächst einmal überrascht, „dass der HFC-Vorsitzende diesen Brief veröffentlicht und keinen persönlichen Kontakt zu mir aufgenommen hat.“ Er erklärt: „Die Entscheidung, die der Kreisfußballausschuss mit den Klassenleitern getroffen hat, ist richtig. Wir hatten in der Vergangenheit in den kleinen C-Ligen immer wieder Rückzüge, so dass da kein richtiger Spielbetrieb zustande kam. Mit den größeren Ligen sollte das besser klappen. Es gibt einfach viele Klubs, bei denen Jugendspieler nicht gleich den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und die ganz unten beginnen. Wir haben so oft gehört, dass sich die Jugendlichen zurückziehen, weil sie einfach zu wenig Spiele haben. Das versuchen wir zu verhindern.“

Wagner verweist in den neuen Ligen schon jetzt auf Wackelkandidaten, die ihre Meldung wohl nicht aufrecht halten können: Der SC Steinberg II hat gestern bereits zurückgezogen, Italsud II will sich bis heute entscheiden, der FC Munzur II hat noch keinen passenden Sportplatz. „Und jetzt ist ja auch der HFC II offen“, sagt Wagner und ergänzt: „Ja, es kann sein, dass sich Spiele unter der Woche nicht vermeiden lassen. Aber das ist ein Versuch, wir schauen, was passiert.“ Vom Norweger-Modell hält er nichts, für die Saison 2018/19 würde er aber gern in zwei C-Ligen und einer D-Liga spielen lassen. Da wäre er wieder auf einer Linie mit dem HFC. - app

Quelle: op-online.de