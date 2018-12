OFC gewinnt letztes Spiel des Jahres

Offenbach – Sieg im letzten Spiel des Jahres für den OFC: Kickers Offenbach hat am Samstag beim FSV Mainz 05 II mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die Treffer für die Hessen erzielte Serkan Firat, Benjamin Kirchhoff und Luka Garic.

Die Offenbacher gaben am 20. Spieltag der Regionalliga Südwest bei der Mainzer Reserve von Beginn an den Ton an, verpassten es aber in mehreren Szenen, frühzeitig in Front zu gehen. Erst kurz vor der Halbzeit sicherte sich der OFC die verdiente Führung. Serkan Firat verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:0 (45.) für die Offenbacher.

Die Entstehung dabei war kurios. Den Handelfmeter gab es nämlich nach einem Einwurf an der Mainzer Eckfahne. Maik Vetter bückte sich und beförderte den Ball mit dem Rücken zum Tor weiter. Der Abwehrspieler nahm reflexartig die Arme hoch und verursachte so den Handelfmeter.

Lange währte die Freude über die Führung nicht, denn der FSV Mainz 05 fand schnell eine Antwort: Julian Scheffler vertändelte den Ball und Karl-Heinz Lappe nutze das eiskalt zum 1:1 Ausgleich aus (45.+1). Davon ließ sich der OFC aber nicht beeindrucken, sammelte sich in der Halbzeitpause und ging prompt nach dem Seitenwechsel wieder in Führung. Kirchhoff nickte den Ball nach einer Ecke zum 2:1 (48.) ein.

Obwohl die Kickers einige Unsicherheiten in der Abwehr hatten, klappte es im Angriff umso besser. Das Eigengewächs Luka Garic erhöhte in der 83. Minute auf 3:1. Ko Sawada leitete den Konter ein. Scheffler zog nach innen, legte mit der Hacke ab auf Garic. Das Eigengewächs ging noch ein, zwei Schritte und zogt dann ab ins kurze Eck. Dahmen war zwar noch dran, konnte das Tor aber nicht verhindern.

Durch den Sieg sichert sich der OFC den vierten Rang in der Regionalliga Südwest. Der Rückstand auf Waldhof Mannheim bleibt aber gleich, weil Mannheim mit 3:0 beim SC Hessen Dreieich gewann. (chw)

