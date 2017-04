Sieg in Ulm wäre die halbe Miete

Offenbach - Die Entscheidung ist gefallen: Mit dem Ersatz des Ersatzmanns im Tor tritt Kickers Offenbach am Samstag (14 Uhr) beim SSV Ulm an und will dort einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Für einen OFC-Spieler ist es der Beginn der Abschiedstour. Von Christian Düncher

Es ist eines der Prinzipien von Oliver Reck, lieber über die eigene Mannschaft zu reden als über den Gegner. Vor der Begegnung beim SSV Ulm machte der Trainer der Offenbacher Kickers aber eine Ausnahme. „Ich wäre gerne in der gleichen Situation“, sagt er mit Blick auf den Aufsteiger aus Baden-Württemberg. Denn der hat den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest seit vergangener Woche geschafft. „Das sagt alles“, so Reck. „Ulm hatte nie etwas mit dem Abstieg zu tun.“

Der OFC benötigt hingegen noch Punkte, um die Klasse zu halten. Sechs Zähler aus den verbleibenden vier Spielen sollten reichen. Ein Sieg in Ulm wäre insofern bereits die halbe Miete. Reck beteiligt sich aber nicht an derlei Kalkulationen. „Für die Zahlen ist bei uns der Geschäftsführer zuständig. Wir rechnen nicht, wir handeln. Man erreicht in der Tabelle nichts, indem man etwas herbeiredet“, sagt der OFC-Trainer.

Das Ziel für die Partie im Donaustadion ist klar. „Wir haben genug Selbstvertrauen, um zu sagen, dass wir in Ulm gewinnen wollen“, betont Mittelfeldspieler Maik Vetter. Dass die „Spatzen“ zuletzt beim Tabellensechsten Koblenz 1:0 gewannen, lässt den Blondschopf kalt. Immerhin habe der OFC unlängst beim bis dahin zu Hause unbesiegten Fünften TSV Steinbach ebenfalls mit 1:0 gewonnen. „Es gibt keinen Grund, Angst zu haben oder sich mit weniger als drei Zählern zu begnügen“, so Vetter.

Im Hinspiel gelang ein 3:2-Erfolg – nach 0:2-Rückstand durch einen direkt verwandelten Freistoß von Serkan Firat in letzter Minute. „Ich hätte nichts dagegen, wenn es diesmal genauso läuft“, sagt Reck und ergänzt scherzend: „Ich habe keine Zeit, mir Gedanken über meine Nerven oder die der Zuschauer zu machen.“ Der Trainer gibt jedoch zu, dass sein Team im Hinspiel Probleme mit dem SSV hatte: „Wir müssen es diesmal besser machen. Ulm hat ein erfahrenes Team, das man beackern muss.“

Die leisen Hoffnungen, dass Alexander Sebald, der Ersatzmann des verletzten Stammtorwarts Daniel Endres, trotz seines am Sonntag erlittenen Bänderrisses im Fuß in Ulm zwischen den Pfosten stehen kann, haben sich zerschlagen. „Levent Vanli wird sein erstes Pflichtspiel von Anfang an für uns machen“, gibt Reck bekannt. Als zweiter Schlussmann fährt Bilal Zabadne aus der U19 mit.

Eine weitere Entscheidung ist ebenfalls gefallen. Leistungsträger Bryan Gaul wird den Verein verlassen. „Er ist mit 27 Jahren in einem Alter, in dem er den nächsten Schritt gehen muss“, meint sein Berater Axel Dierolf. Der Defensivspieler aus den USA habe vor der Saison anderen Klubs abgesagt, um dem OFC „in der schwierigen Situation zu helfen“, so Dierolf. Gaul wechselt wohl in die 3. Liga.

Für die Kickers ist das ein Verlust. Dierolf hat ihnen jedoch „eine Liste mit hochinteressanten US-Boys gegeben“, wie er betont. „Top Fans, top Stadion, top Trainerteam - der OFC hat die Chance, als Sprungbrett für junge Amerikaner wahrgenommen zu werden. Der Markt an Talenten in den USA ist groß und wächst rasant.“

Quelle: op-online.de