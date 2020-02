„So sind wir nicht konkurrenzfähig“

Offenbach – Nach dem desaströsen Punktspielauftakt ins neue Jahr mit dem 0:3 beim VfR Aalen hat Angelo Barletta in der Trainingswoche seine Ansprache an die Profis des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach deutlich verändert. VON JÖRG MOLL

Zu sehr hat ihn schockiert, was seine Mannschaft ihm und dem mitgereisten Offenbacher Anhang nach vermeintlich guter Vorbereitung angeboten hatte. Vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Aufsteiger Bahlinger SC sprach Barletta bei der Aufarbeitung Klartext an das Team und erwartet eine eindeutige Reaktion.

Barletta, der in den ersten Wochen seit seinem Wechsel von Bayern Alzenau zum OFC stets betont hatte, wie wichtig ihm der Zugang zur Mannschaft ist, hat verbal deutlich die Zügel angezogen. „Wenn wir so spielen wie in Aalen, sind wir nicht konkurrenzfähig, dann holen wir keinen Punkt mehr“, warnt der 43-Jährige und fordert in den kommenden Wochen die Grundtugenden des Fußballs ein. „Wir sind in einer prekären Situation“, sagt er bei nur zwei Punkten Vorsprung auf den möglichen ersten Abstiegsrang 14: „Ich will gegen Bahlingen eine ganz andere Grundeinstellung sehen.“ Als Grundlagen für den Turnaround bezeichnet der Kickers-Trainer „gemeinsames Arbeiten, Verteidigen und Reinkämpfen ins Spiel“.

Dass er überhaupt an solche Basics appellieren muss, hat den dritten OFC-Trainer in dieser Spielzeit nach Daniel Steuernagel und Steven Kessler ziemlich überrascht: „Wir haben in Aalen naiv gespielt, aber auch pomadig, überheblich und arrogant.“ Attribute, die dem Ex-Profi, der sich selbst immer über Arbeit und Einstellung definierte, überhaupt nicht passen. „Aber im Training und in den Testspielen war das nie zu sehen“, staunte Barletta und stufte nach der gemeinsamen Aufarbeitung die negative Überraschung als Teil eines Prozesses ein, an dessen Ende der OFC besseren, identitätsstiftenden, vor allem aber erfolgreicheren Fußball spielen soll. System, Personal, taktische Feinheiten? All das hat für Barletta keine Priorität, wenn die Grundeinstellung nicht unmissverständlich in den Hirnwindungen der Spieler verankert ist. „Wir sind in der Bringschuld, ich erwarte, dass jeder für zwei rennt.“ Gerade das war ihm in Aalen exemplarisch beim dritten Gegentor besonders bitter aufgestoßen, weshalb die Szene auch großen Raum einnahm bei der Aufarbeitung. Richard Weil und Nejmeddin Daghfous waren nach missglücktem Aufbau aus der eigenen Defensive nur halbherzig den Aalenern hinterhergetrabt. „Namen sind egal, aber das Stehenbleiben nach Ballverlusten war mitentscheidend“, stellt Barletta klar.

Dass er noch nicht über gravierende oder gar drastische Veränderungen im Kader denkt, hat allerdings auch mit der personellen Situation zu tun. Viele Möglichkeiten, sein Team zu verändern, hat er gerade in der Defensive nicht. In Maurice Pluntke, Francesco Lovric und Ronny Marcos fehlen drei potenzielle Kandidaten für die erste Elf verletzt. Als Ausrede lässt Barletta das nicht gelten, Klagen sind von ihm nicht zu hören. „Solange ich 14 Feldspieler im Kader habe, ist alles gut“, sagt er: „Wichtiger ist mir, dass jeder weiß, um was es geht.“

Die durchaus positiven Reaktionen im Training in dieser Woche bewertet er nach dem für ihn so unerwarteten Schockerlebnis in Aalen extrem vorsichtig. „Ich will eine Umsetzung auf dem Platz sehen“, fordert der Kickers-Coach, bezeichnet die aktuell höchst prekäre Situation aber auch als Chance für seine Mannschaft: „Es kann eine richtig geile Aufgabe sein. Gelingt es, den Bock umzustoßen, kann das ja richtig befreiend wirken.“ Gelingt das nicht, könnte Barletta schon bald gezwungen sein, auch drastischere Veränderungen vorzunehmen.

