Offenbach – Derbys gegen den FSV Frankfurt waren für Steven Kessler in der eigenen Jugendzeit eine simple Angelegenheit: „Wir sind hingefahren, haben gewonnen und sind wieder heimgefahren“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. VON JÖRG MOLL

Ganz so einfach wird es am Sonntag (14 Uhr) nicht werden, wenn der OFC am Bornheimer Hang antritt. „Aber für einen Trainer sind solche Spiele die leichtesten“, sagt Kessler: „Denn da ist klar, dass jeder Spieler auf seinen Einsatz brennt. “.

Weil in Lucas Albrecht und Luigi Campagna zwei zuletzt Gesperrte wieder zur Verfügung stehen, hat Kessler bis auf die verletzten Richard Weil, Luka Garic und Leonidas Tiliudis alle Akteure zur Verfügung. „Das wird nicht einfach, den Kader zusammenzustellen“, bemerkt der Dreimonats-Coach des OFC.

Den Eindruck der zweiten Trainingswoche unter seiner Leitung beschreibt Kessler als „absolut positiv“. Die Mannschaft trainiere sehr gut. „Die Jungs sind heiß. Wenn man gewonnen hat, macht das Lust auf mehr“, meint Kessler mit Blick auf das 4:0 gegen TuS RW Koblenz. Der seitherige U19-Coach, der sich am Donnerstag mit den OFC-Verantwortlichen auf eine Ausdehnung seiner Interimstätigkeit bis zur Winterpause verständigt hatte, weiß natürlich, worauf es in diesen Duellen ankommt. „Entscheidend ist die Gesamteinstellung: Leidenschaft, Aggressivität, Mut“, umreißt er die Tugenden, die zum Erfolg führen sollen. Vor allem aber soll die Schmach der 0:2-Niederlage der vergangenen Saison getilgt werden. „Die Spieler sind in der Pflicht, etwas mit nach Hause zu bringen“, stellt der 44-Jährige klar. In die Karten schauen lassen will er sich aber nicht, weder in Sachen taktischer Ausrichtung, noch darin, wer in der Startelf stehen wird.

Berechtigte Hoffnungen auf einen Platz hat Manolo Rodas. Der Linksfuß, gegen Koblenz dreifacher Torvorbereiter, hat im Training eine gute Stimmung ausgemacht. „Der Trainer ist ruhig und entspannt“, lobt der 23-Jährige: „Und wir sind konzentriert im Training, haben Spaß und freuen uns auf das Spiel.“ Derbys wurden erst nach seiner Ausbildungszeit beim SC Freiburg II Thema. „Das sind besondere Spiele“, sagt Rodas und erinnert sich an ein Ost-Duell in der 3. Liga zwischen seinem letzten Klub FSV Zwickau und dem Halleschen FC. Das Zwickauer 2:0 sahen 7125 Zuschauer. Eine Liga tiefer könnten nun fast genauso viele kommen. „Wir sind gewappnet“, ist Rodas überzeugt.

