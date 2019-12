Skepsis weicht schnell Zuversicht

Offenbach – Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel als Trainer der Offenbacher Kickers ist groß bei Angelo Barletta. Vor allem, nachdem seine neue Mannschaft dem 42-Jährigen in den ersten drei Trainingseinheiten mächtig imponiert hatte. VON JÖRG MOLL

„Es war viel besser als erwartet“, sagte der Mann, der am morgigen Samstag (14 Uhr) beim VfR Aalen erstmals nach seinem Wechsel von Bayern Alzenau auf der Bank der Kickers Platz nehmen wird.

Die Skepsis, die Barletta ehrlich eingeräumt hatte, erwies sich als unbegründet. „Ich hatte die Partie in Ulm gesehen und da hatte mir vieles nicht gefallen“, meinte er. Doch die Art und Weise, wie die Mannschaft in den drei gemeinsamen Trainingseinheiten und auch bei der Weihnachtsfeier des Klubs aufgetreten war, zauberte dem neuen Cheftrainer ein Lächeln ins Gesicht. „Ich habe viel Gutes gesehen“, meinte Barletta: „Die Mannschaft hatte Spaß am Trainieren - und das trotz der schwierigen Witterungsbedingungen.“

Weil der Rasenplatz hinter dem Stadion schwer bespielbar war, wichen die Kickers auf den Kunstrasen am Wiener Ring aus. Ein Vorgeschmack auf die kommende Woche, wenn die Plätze hinter dem Stadion am Bieberer Berg wegen des Wintergames in der 2. Deutschen Eishockey-Liga zwischen den EC Bad Nauheim und den Löwen Frankfurt komplett gesperrt sind.

„Vielleicht lag es am neuen Trainerteam, vielleicht aber auch am 3:1-Erfolg gegen Freiburg“, staunte Barletta über den großen Eifer, die Leidenschaft und die Freude am Kombinieren bei seiner neuen Mannschaft. „Wir nutzen jede Stunde, um die Spieler besser kennenzulernen“, sagte er und sprach damit auch für seine Assistenten Dennis Bochow und Ramon Berndroth. Weitere wertvolle Stunden wird das neue Trainerteam heute nutzen können. Der OFC reist dann auf die Schwäbische Alb, übernachtet im Hotel. „Dafür, dass die Kickers schon einige Schläge kassiert haben in dieser Saison, zeigt die Mannschaft nicht nur ihre Qualität auf dem Platz, sondern auch im Miteinander“, lobt der A-Lizenz-Inhaber.

All diese Eindrücke lassen Barletta mit Blick auf das letzte Punktspiel der Kickers in diesem Jahr zuversichtlich nach Aalen blicken. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt er vor dem Duell beim früheren Zweitligisten, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga, mit nur 23 Punkten auf dem potenziellen Abstiegsrang 14 stehend, den freien Fall in die Oberliga fürchten muss. „Aalen steht natürlich auch unter Druck, sie sind wie Offenbach mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gegangen“, meint der OFC-Coach. Entsprechend erwartet er ein Spiel zweier Teams, „die sich sicher keinen offenen Schlagabtausch liefern werden“.

Auch Barletta wird seinem Team keine Hurra-Taktik andienen. „Ich bin ein Trainer, der darauf eingeht, was die Mannschaft mir vorgibt“, betont der Ex-Profi. Und das, was sie gegen Freiburg angeboten hatte, würde er nur zu gerne verfestigen und in Nuancen noch weiter verbessert sehen. Am liebsten würde er daher erstmal gar keine Änderungen vornehmen, um das Gefüge nicht erneut zu verunsichern.

Doch daraus wird nichts werden, weil in Innenverteidiger Francesco Lovric (weilt wegen eines Trauerfalls in Bosnien) ein Akteur sicher fehlt und in Linksverteidiger Ronny Marcos (Schüttelfrost) ein weiterer Stammspieler auszufallen droht. Barletta ließ daher offen, ob er am neuen System mit defensiver Dreierkette und zwei Angreifern festhält - oder doch umstellt. Lovrics Part könnte Gerrit Gohlke einnehmen. Bei der Besetzung der linken Außenbahn lässt sich Barletta nicht in die Karten schauen. Positiv allemal: Der zuletzt angeschlagen fehlende Innenverteidiger Kevin Pezzoni macht weite Teile des Trainings mit - und könnte zumindest für einen Platz auf der Bank in Frage kommen.

