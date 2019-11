Sobotzik will die Wucht in richtige Bahnen lenken

Alzenau – Seit Mittwoch eilt Thomas Sobotzik von Termin zu Termin. Das Arbeiten sei daher bislang „wenig strukturiert“, sagt der neue Geschäftsführer der Offenbacher Kickers. Eines hat er aber schon festgestellt: dass viel Potenzial vorhanden ist.

„Mich hat überrascht, wie viel Beachtung der Verein weiterhin trotz Regionalligazugehörigkeit findet. Das ist schon eine große Wucht, die Kickers Offenbach hat. Wir müssen die Wucht jetzt nur in die richtigen Bahnen lenken, damit wir unseren Fans und unseren Unterstützern wieder schöne Zeiten bescheren können.“

Sobotziks Fokus liegt derzeit auf dem sportlichen Bereich. Er wolle das Trainerteam stärken und der Mannschaft das Gefühl geben, „dass es wieder eine klare Richtung, eine klare Hierarchie und einen klaren Ansprechpartner in diesem Bereich gibt“.

Bei der Trainersuche deutete er nur an, dass der Neue wohl erst in der Winterpause kommt. David Bergner, mit dem er zuletzt beim Chemnitzer FC zusammen gearbeitet hatte, will seinen Vertrag dort zeitnah auflösen, gilt aber nicht als Kandidat. Alzenaus Trainer Angelo Barletta, einst Sobotziks Mitspieler beim FSV Frankfurt, geht auch nicht davon aus, einen Anruf von seinem Ex-Klub Kickers Offenbach zu erhalten. cd

