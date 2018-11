SOH-Logo auf OFC-Trikotärmeln der nächste Baustein

Offenbach - Partner des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ist die Stadtwerke Offenbach Holding (SOH) bereits seit Beginn der Saison. Genauer gesagt: Top-Partner. So heißt beim OFC die zweitwichtigste Sponsoren-Kategorie.

Nun haben beide Seiten die Kooperation nochmals untermauert. Künftig ziert das SOH-Logo die Ärmel der OFC-Trikots, auf deren Brust in der EVO schon ein anderes städtisches Unternehmen als Hauptsponsor wirbt. Man habe seinerzeit einen „Baukastensystem-Vertrag“ geschlossen, sagt SOH-Geschäftsführer Peter Walther. Und das Ärmelsponsoring sei ein solcher Baustein. Einer für den die SOH zusätzlich zahlt? Darüber wurde nichts bekannt. Die Kickers erbringen jedenfalls eine Gegenleistung: Bei Veranstaltungen in der Stadt wird der OFC noch präsenter sein – und das SOH-Logo ist immer mit dabei.

Walther spricht von einer „Summe an Kleinigkeiten“, zu denen auch das Mannschaftsfoto zählt, das vor der Saison „mitten in Offenbach“, nämlich auf dem Wilhelmsplatz, gemacht wurde. Der OFC sei „ein Vorzeigeverein“, der über das ganze Jahr verteilt auftreten werde. OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori sagt dazu: „Kickers und Offenbach - das gehört nicht nur vom Namen her zusammen. Wir sind deutlich präsenter als bisher und sehen uns als Botschafter.“ Und die SOH sieht sich als „Garant für Lebensqualität in Offenbach. Und zu Offenbach gehört auch der OFC“, so Walther. (cd)

Bilder: Die Geschichte von Kickers Offenbach im Fan-Museum Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Hartenfelser