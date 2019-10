Sterne hängen für den OFC zu hoch

Offenbach – Vor der Partie hatte Horst Schneider eine kühne Hochrechnung aufgestellt. VON CHRISTIAN DÜNCHER

„Zweimal Saarbrücken schlagen, dann sind es nur noch sechs Punkte“, schrieb der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Offenbacher Kickers im Vorwort des Stadionhefts zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II. Nach der Partie war hingegen allen klar: Mit Platz eins wird der OFC diese Saison aller Voraussicht nach nichts zu tun haben.

„Wenn du nicht gewinnst, musst du deine Sterne irgendwann neu richten“, sagte OFC-Trainer Steven Kessler, dessen Mannschaft nach der jüngsten 1:3 (1:0)-Heimpleite als Sechster 15 Zähler Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter 1.FC Saarbrücken (4:3 beim Bahlinger SC) hat, bei dem sie am Samstag (14 Uhr) zu Gast ist. Übertragen auf Schneiders Hochrechnung bedeutet das: Bei zwei Siegen gegen die Saarländer würde der Rückstand auf den ersten Rang stattliche neun Zähler betragen. Zum Vergleich: Bis zum ersten Abstiegsrang sind es aktuell sieben Zähler.

Wie man mit der Situation umgeht, will Kessler in den kommenden Tagen mit dem Team besprechen. Den Spielern ist angesichts der Ausgangslage längst klar, dass es sich verbietet, vom Titel zu träumen. „Von Platz eins zu reden, wäre verkehrt“, sagte Torhüter Dominik Draband und empfahl: „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und dann schauen, wozu es reicht.“ Kapitän Richard Weil gab sich zwar kämpferisch („Wir können alle die Tabelle lesen, die Saison dauert aber noch sieben Monate“), ist jedoch Realist genug, um zu wissen, dass die jüngsten Darbietungen nicht reichen, um oben mitzumischen. „Aktuell spielen wir nur 30, 45 oder 60 Minuten gut, das ärgert uns selbst“, so Weil.

Das war auch gegen Mainz so. Der OFC zeigte zwar über weite Phasen eine seiner besten Saisonleistungen (Kessler: „Taktisch und spielerisch war das ein Schritt nach vorne“), belohnte sich dafür aber nicht. Im ersten Durchgang hatten die Kickers zwar bei einem Pfostentreffer und einem abgepfiffenen Elfmeter (Schütze Simon Brandstetter hatte kurioserweise bei der Ausführung zweimal den Ball berührt) Glück, die 1:0-Pausenführung war dennoch absolut verdient. Auch nach dem überraschenden 1:1 (Moritz Hartmann hatte kurz zuvor die Chance zum 2:0 vergeben) war der OFC das bessere Team und hatte die erneute Führung auf dem Fuß. Erst nach dem Doppelschlag zum 1:3 (67., 72.) lief nicht mehr viel zusammen. Daran konnte auch Weil nichts mehr ändern, der nach langer Verletzungspause in der 77. Minute sein Comeback gab und dabei auf Anhieb zeigte, warum er so sehr vermisst worden war.

Andere zeigten hingegen Nerven: Gerrit Gohlke wirkte in der Endphase verunsichert und hatte bei seiner Aktion mit gestrecktem Bein Glück, dass er nur Gelb sah (90.+2). Dafür erwischte es Moritz Hartmann. Der erfahrene Angreifer war bereits verwarnt und ging übermotiviert in ein Duell: Gelb-Rot (87.). Damit wird er im Spiel bei Spitzenreiter Saarbrücken fehlen.

Die Aussichten sind also alles andere gut. Doch Weil verspricht: „Wir lassen den Kopf nicht hängen und werden bis zum Schluss alles geben.“ Für den verbal geäußerten Frust einiger Fans zeigte er Verständnis, rief jedoch zum Zusammenhalt auf: „Es geht nur gemeinsam, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Wir haben 15 neue Spieler sowie einen Dreijahresplan, so etwas braucht Zeit.“ Interimscoach Kessler nahm er dabei ausdrücklich in Schutz: „Er macht gute Arbeit.“ Aber bekanntlich nur noch bis zur Winterpause, dann soll er wieder die U19 übernehmen und ein neuer Trainer für die Profis kommen. Gerüchten zufolge haben sich die Verantwortlichen bereits auf einen Kandidaten festgelegt. Aus dem Namen wird jedoch noch ein großes Geheimnis gemacht. Dieser sei lediglich einem kleinen Personenkreis bekannt, heißt es.

