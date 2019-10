Steuernagel steigt als Doppelspitze mit Reisinger in Uerdingen ein

Offenbach – Am 16. September wurde Daniel Steuernagel bei Kickers Offenbach beurlaubt. Vier Wochen später hat der Fußballlehrer den Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga geschafft.

Völlig überraschend unterzeichnete der 39-Jährige gestern einen Vertrag beim abstiegsgefährdeten Drittligisten KFC Uerdingen. Steuernagel ist damit der erste Neuzugang des neuen Uerdinger Managers Stefan Effenberg.

Gestern ging alles sehr schnell. Am frühen Vormittag traf sich Steuernagel mit OFC-Geschäftsführer Andreas Herzog, um seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag aufzulösen. „Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten“, sagte Herzog. Steuernagel konnte sofort nach Uerdingen weiterfahren und einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Die Kickers haben sich geschätzte 50 000 Euro Gehalt bis Saisonende gespart.

Steuernagel wird allerdings nicht der alleinige starke Mann beim KFC. Er soll vielmehr zusammen mit Stefan Reisinger eine Art Doppelspitze bilden - während Steuernagel als Cheftrainer firmiert, trägt Reisinger offiziell die Bezeichnung Teamchef. Reisinger hatte die Mannschaft zuletzt als Interims-trainer nach der Entlassung Heiko Vogels betreut und zu vier Punkten aus zwei Spielen geführt. Weil ihm aber die nötige Fußballlehrer-Lizenz fehlt, konnte er nicht offiziell Cheftrainer bleiben, wird aber wohl auch künftig der starke Mann sein.

„Wir freuen uns sehr über diese Lösung“, sagte Effenberg, der ein eigenes Einspringen als Trainer ausgeschlossen hatte, und betonte: „Stefan Reisinger hat in den vergangenen Wochen gute Arbeit geleistet. Er wird ein ganz großer Teil im Trainerteam sein. Wir sind uns sicher, dass wir in der neuen Konstellation wieder in die Erfolgsspur finden werden.“

Auf Steuernagel, der im März 2018 die Prüfung zum Fußballlehrer ablegte, wartet somit eine etwas komplizierte Ausgangslage. An der Spitze des Clubs steht Mikhail Ponomarev, der den Verein finanziert und auch regiert. Im Vorjahr hatte er drei Cheftrainer beschäftigt. Im September hatte er sich von dem erst im April verpflichteten Heiko Vogel getrennt. Der KFC belegt nur Rang 16 in der 3. Liga, obwohl die Mannschaft hochkarätig verstärkt worden war und eigentlich um den Aufstieg spielen wollte.

Seinen Einstand gibt Steuernagel am Samstag beim Gastspiel beim TSV 1860 München. Sein seitheriger Co-Trainer in Offenbach, Max Lesser, wird nicht mit nach Uerdingen gehen. Denn der KFC-Trainerstab umfasst mit Steuernagel und Reisinger bereits sechs Verantwortliche. joko/jm

