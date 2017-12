Stumpf vor Rückkehr zum OFC

Offenbach - Auch ohne selbst im Einsatz gewesen zu sein, hat Kickers Offenbach das für den Jahresendspurt ausgegebene Ziel erreicht: Weil Verfolger Mannheim verlor, geht der OFC als Zweiter der Regionalliga Südwest in die Winterpause. Von Christian Düncher

Und in der könnte ein alter Bekannter zurückkehren.

Für die Offenbacher Kickers war bereits am zweiten Advent Bescherung. Aufgrund der witterungsbedingten Absage der für gestern vorgesehenen Partie bei Hessen Kassel war der OFC am letzten Spieltag des Jahres zwar zum Zuschauen verdammt, ging aus diesem aber trotzdem als Gewinner hervor. Weil Waldhof Mannheim (3.) das Verfolgerduell beim SC Freiburg II (4.) mit 0:2 (0:1) verlor, haben die Kickers als Zweiter weiter einen Zähler Vorsprung und überwintern somit auf einem Platz, der am Saisonende zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga berechtigen würde.

In der Winterpause wollen sich die Kickers bekanntlich verstärken, allerdings nicht nur mit neuen Spielern. Auch auf anderen Posten sieht man Handlungsbedarf. Einen davon könnte ein einstiger OFC-Kapitän übernehmen. So soll nach Informationen unserer Zeitung Reinhard Stumpf der Wunschkandidat der Kickers für eine Aufgabe im Nachwuchsleistungszentrum sein. Der 56 Jahre alte Ex-Profi (86 Erst-, 93 Zweitligaspiele), der zuletzt mehrfach bei Heimspielen der Kickers zu Gast war, könnte OFC-Sportdirektor Sead Mehic und NLZ-Leiter Elvir Melunovic (zugleich Coach der U17) mit Blick auf das 2018 anstehende Zertifizierungsverfahren entlasten. Geplant ist, dass Stumpf zum 1. Januar einsteigt. Der Verwaltungsrat wurde bereits informiert. Stumpf hatte sich zuletzt jedoch Bedenkzeit erbeten, offenbar aus privaten Gründen. Für eine Stellungnahme war er gestern nicht erreichbar.

Stumpf, der in Lieblos geboren wurde, spielte einst selbst in der OFC-Jugend. Über die Spvgg. Dietesheim kehrte der kompromisslose Abwehrspieler zu den Kickers zurück. Er blieb bis zum Lizenzentzug 1989. Dann wurde er aus finanziellen Gründen an den 1. FC Kaiserslautern verkauft, mit dem er Meister und Pokalsieger wurde. Zuletzt arbeitete er als Trainer in Saudi Arabien. Zu den Kickers wollte er schon immer zurück. „Ich weiß, dass ich irgendwann mal Trainer beim OFC werde“, hatte er einst gesagt. Nun eventuell im NLZ?

Quelle: op-online.de