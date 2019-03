Hoffenheim – Kickers Offenbachs Trainer Daniel Steuernagel hatte ein Spektakel in Aussicht gestellt und ein solches war das Spiel bei der TSG Hoffenheim II auch - mit dem OFC als Alleinunterhalter. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Die Kickers gewann die einseitige Partie auch in der Höhe verdient 5:0 (2:0), bauten ihre Serie in der Fußball-Regionalliga Südwest damit auf fünf Siege in Folge aus und verdrängten den TSV Steinbach Haiger zumindest vorerst vom dritten Rang. „Das war teilweise traumhaft. Wir haben jetzt zwei Tage frei, an denen wir uns freuen können. Aber danach gilt die Konzentration dem nächsten Spiel. Wir haben am Freitag ein schönes Derby gegen Dreieich, mit denen wir nach dem Pokal-Aus noch eine Rechnung offen haben“, sagte Steuernagel. Und Mittelfeldspieler Maik Vetter ergänzte mit Blick auf die Tabelle: „Wir hängen dieses Ergebnis nicht zu hoch und fangen auch nicht an, herumzuspinnen. “.

Beim OFC war Ko Sawada, der das Abschlusstraining am Donnerstag aufgrund von Adduktorenproblemen verpasst hatte, rechtzeitig fit geworden. Luka Garic (Rückenprobleme) fehlte hingegen erneut, Julian Scheffler, der nach mehrwöchiger Pause noch etwas Rückstand hat, saß zumindest auf der Bank.

Der OFC knüpfte an das an, was ihn bereits gegen Ulm ausgezeichnet hatte: hinten sicher und vorne effektiv. Nach dem ersten Schuss der Kickers aufs Hoffenheimer Tor stand es 1:0 (20.), wobei der Schlussmann der Gastgeber mithalf. Nach einem Freistoß von Dren Hodja aus 20 Metern wehrte Stefan Drljaca den Ball in die Mitte ab. OFC-Innenverteidiger Lucas Albrecht reagierte am schnellsten und stocherte den Ball über die Linie. Für den gelernten Stürmer war es im 16. Punktspiel für den OFC der erste Treffer.

Die Führung für die Kickers war verdient, sie hatten bis dahin die Spielkontrolle - und behielten sie. Jake Hirst ließ drei Torchancen ungenutzt (18., 26., 29.), doch in der 37. Minute fiel das 2:0. Maik Vetter, der diesmal links spielte, zog aus 20 Metern ab. Drljaca parierte diesmal zur Seite. Doch wieder war ein Offenbacher Verteidiger zur Stelle: Der aufgerückte Francesco Lovric vollstreckte per Flugkopfball - 0:2. Auch für Lovric war es der erste Saisontreffer. Beinahe hätten die Kickers sogar vor der Pause noch das 3:0 nachgelegt, nach Vetters Gewaltschuss lenkte Hirst den Ball ins Tor, stand jedoch knapp im Abseits (44.).

2:0 für den OFC hatte es in Hoffenheim auch vergangene Saison zur Pause gestanden, seinerzeit endete das Spiel 2:2. Diesmal sorgten die Kickers sofort für klare Verhältnisse. In der zweiten Hälfte war noch keine Minute gespielt, als Akgöz nach einem langen Pass alleine aufs Tor zustürmte und im Strafraum von Samuel Lengle gefoult wurde. Rot für den Hoffenheimer und Elfmeter für den OFC, den Dren Hodja humorlos unter der Latte hämmerte - 3:0 (46.). Die Gastgeber wirkten sichtlich geschockt. Hodja (47., abgewehrt) und Hirst (48., Latte) hätten fast direkt nachgelegt. Das tat dann Akgöz. Nach schönem Pass des eingewechselten Serkan Firat lupfte er den Ball über Drljaca - 0:4 (58.). Die rund 500 OFC-Fans unter den 723 Zuschauern feierten die letzte halbe Stunde durch, während es die Spieler auf dem Platz etwas lockerer angehen ließen, aber dennoch weiter dominierten. Und Vetter setzte den Schlusspunkt (90.).

Quelle: op-online.de