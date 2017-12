Testspiel der Kickers ohne Zuschauer

Offenbach - Die Offenbacher Kickers, Tabellenzweiter in der Fußball-Regionalliga Südwest, haben ein weiteres Testspiel vereinbart: wieder gegen einen Ligarivalen, diesmal jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Wie der OFC mitteilte, kommt es am 27. Januar um 14 Uhr zu einem freundschaftlichen Kräftemessen mit der TSG 1899 Hoffenheim II. „Leider ist aufgrund des Austragungsortes keine Zuschauermöglichkeit gegeben“, teilten die Kickers mit, ohne den Austragungsort zu nennen. Zudem bestätigte der OFC, was wir schon vermeldet hatten: Am 14. Januar wird gegen den TSV Steinbach getestet (im Sportzentrum Martinsee in Heusenstamm, Uhrzeit offen) und das Trainingslager findet vom 19. bis 26. Januar in Spanien statt (im andalusischen Chiclana de la Frontera). Für das Trainingslager soll es „ein spezielles Fanreiseangebot“ geben. Das erste Pflichtspiel 2018 wird die Nachholbegegnung bei Hessen Kassel (3. Februar, 14 Uhr) sein. (cd)

Das 120-Meter-Wandbild der Kickers im Detail Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de