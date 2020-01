„Top-Adresse“ für das einstige Top-Talent

Alte Bekannte: Winterzugang Tim Dierßen (links) spielte mit Marco Schikora (rechts) in der Jugend beim SV Victoria Lauenau in der Nähe von Hannover. Beim OFC sind sie nun wieder vereint. In der Mitte: Moritz Reinhard. Foto: hübner

Offenbach – Wenn Tim Dierßen über seine Zeit im DFB-Nachwuchs spricht, klingt er ein bisschen wie ein Weinkenner. „Der 96er-Jahrgang ist schon gut“, sagt der Winterzugang von Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach. Er muss es wissen. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Dierßen gehört selbst dieser Generation an. In den Junioren-Nationalteams traf er bei Lehrgängen und Spielen einst auf Leroy Sané, Timo Werner, Julian Brandt, Jonathan Tah oder Luca Waldschmidt. Seine Karriere verlief jedoch anders.

Obwohl der 24-Jährige als A-Jugendlicher bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel stand (unter anderem Hoffenheim, Mönchengladbach, Wolfsburg, Hamburger SV), blieb der heimatverbundene Mittelfeldspieler bei Hannover 96, dem Klub, für den Vater Bernd (139 Erst- und 114 Zweitligaeinsätze) den überwiegenden Teil seiner Spiele als Profi absolviert hatte.

„Ich komme aus Feggendorf, einem Ort mit maximal 1000 Einwohnern, eine halbe Stunde von Hannover entfernt. Sehr ländlich. Dort bin ich aufgewachsen. Meine gesamte Familie wohnt dort im Radius von 30 Kilometern“, erzählt Tim Dierßen. „Im Alter von zwölf oder 13 Jahren wechselte ich dann von meinem Heimatverein SV Victoria Lauenau zu Hannover 96 und habe dort alles durchlaufen.“ Als 18-Jähriger erhielt er seinen ersten Profivertrag, ab 2013 trainierte er bei der ersten Mannschaft mit. Der große Durchbruch blieb ihm jedoch auch aufgrund von Verletzungen verwehrt. Das Talent brachte es nur auf vier Kurzeinsätze in der 1. Liga (unter anderem gegen Bayern München), will diese jedoch nicht missen. „Mein schönstes Erlebnis war vor einem Jahr in Dortmund. Das Stadion und die Atmosphäre sind beeindruckend. Da sage ich: Dort will man hin.“

Nach der vergangenen Saison war für Dierßen in Hannover Schluss – nach mehr als zehn Jahren. „Dort fühlte ich mich immer wohl. Freunde und Familie waren in der Nähe. In jungen Jahren habe ich mich eventuell ein Stück weit noch nicht getraut, wegzugehen. Aber: Besser spät als nie.“ Nach einem Gespräch mit Ex-Profi Michael Tarnat, dem Leiter der 96-Akademie (Dierßen: „Zu ihm habe ich ein gutes Verhältnis“) stand die Entscheidung fest. „Er hat mir eine Veränderung nahegelegt und mir gesagt, dass ich anderswo den nächsten Schritt machen muss, wenn ich in den Profi-Fußball will. Und Kickers Offenbach ist dafür eine Top-Adresse.“

Den Kontakt stellte Andre Breitenreiter her, der Dierßen bei den 96-Profis coachte und sich mit OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik bei der U16-EM 1990 das Zimmer teilte. „Ich habe mich bei ihm über Tim erkundigt, da er bei ihm auch seinen letzten Bundesliga-Einsatz hatte“, so der 45-Jährige.

„Tim ist ein junger, aber erfahrener Spieler, der wie der OFC unbedingt wieder nach oben will. Wir freuen uns, dass er uns mit seiner Laufstärke, Kreativität und Technik verstärken wird“, hatte Sobotzik nach Bekanntgabe des Wechsels gesagt. Dierßen beschreibt sich selbst als einen Spieler, der am liebsten im Mittelfeldzentrum spielt: „Dort kann ich meine Stärken am besten einbringen. Wenn wir in einem System spielen, in dem es eine Zehn gibt, dann sehe ich mich dort. Ich kann aber auch auf der Acht oder Sechs spielen.“

Eines seiner Ziele sei, sich schnell zu integrieren, sagt Dierßen. Das sollte ihm gelingen. Von den neuen Kollegen kennt er Torhüter Dominik Draband sowie Manolo Rodas aus gemeinsamen Zeiten bei den DFB-Junioren. Mit Marco Schikora spielte er einst zusammen bei seinem Heimatverein SV Victoria Lauenau.

Und wie schaut es mit den sportlichen Zielen aus? „Fußball macht Spaß. Wenn man gewinnt, ist es jedoch noch schöner. Wir wollen die Saison so gut wie möglich abschließen und den Schwung mitnehmen, um kommende Saison oben mitzuspielen.“

Quelle: op-online.de