Top-Torverhältnis, aber nur Sechster

Offenbach - Halbzeit in der Fußball-Regionalliga Südwest: Nach der Hinrunde liegen die Offenbacher Kickers, die am Freitagabend (19. 30 Uhr) mit der Partie bei der SV Elversberg in die zweite Hälfte der Saison starten, nur auf dem sechsten Rang. Eine erste Zwischenbilanz. Von Christian Düncher

Punkteausbeute: 27 Zähler hat der OFC nach 17 Spielen gesammelt. Mit dem Torverhältnis von 33:19 „müssten wir Erster, Zweiter oder Dritter sein. Uns fehlen aber fünf, sechs Punkte“, sagt Trainer Daniel Steuernagel. Es gab zwar nur vier Niederlagen, jedoch verhinderten sechs Remis eine bessere Platzierung. Daran hinderten auch zwei Serien nichts: Nach schlechtem Start (nur zwei Punkte aus vier Spielen) gewann der OFC drei Partien am Stück. Später blieb er achtmal in Folge unbesiegt. Man habe es in Freiburg (1:2) gegen Balingen und in Pirmasens (jeweils 1:1) jedoch verpasst, „dranzubleiben und Druck aufzubauen“, gibt der Coach zu.

Höhepunkte: Zu dieser Kategorie zählen der erste Sieg (5:2 gegen Hoffenheim II), der höchste Sieg (7:0 gegen den FSV Frankfurt) sowie der Triumph bei Spitzenreiter Waldhof Mannheim (3:1 nach 0:1-Rückstand). Die beiden letztgenannten Spiele hätten laut Steuernagel „Saison-Opener“ sein können, aber es folgten die erwähnten Rückschläge.

Tiefpunkte: Enttäuscht war Steuernagel nur von der 1:2-Niederlage in Freiburg – nach der 7:0-Gala gegen Frankfurt. Im Gegensatz zu Ulm sowie Homburg (jeweils 1:2) seien die Freiburger nicht besser gewesen. „Obwohl wir eine gute Trainingswoche hatten, plätscherte das Spiel dahin“, so der Trainer. Gegen Balingen und Pirmasens (jeweils 1:1 durch ein spätes Gegentor) war „das Zustandekommen ärgerlich. Aber danach folgte eine Reaktion.“ Nämlich zwei Siege in Folge.

Entwicklung: Der OFC verlor nur zwei der vergangenen 13 Punktspiele. „Man sieht eine gute Entwicklung“, so Steuernagel. „Die Phasen, in denen wir sehr dominant sind und den Ball laufen lassen, werden immer länger.“ Die Anfälligkeit bei Kontern („Das müssen wir vermeiden“) ist aber geblieben. Der Trainer gibt zudem zu: „Wenn der Gegner mitspielt, tun wir uns leichter, können eher hoch pressen. Probleme haben wir auch, wenn der Gegner eine gewisse Körperlichkeit hat. Da müssen wir dazulernen.“

Wendepunkt: In Ulm kassierte der OFC zwar am vierten Spieltag eine 1:2-Pleite, von Steuernagel wird die Partie aber als „inhaltlicher Wendepunkt“ bezeichnet. Denn: „In dem Spiel wurden Jake Hirst und Luka Garic entdeckt und Ko Sawada gab sein Debüt auf der Sechs.“

Die Spieler: Neben Sawada („Er macht überragende Dinge“), Hirst und Garic ist der OFC-Trainer auch mit Torwart Daniel Endres sowie den Innenverteidigern Benjamin Kirchhoff, Lucas Albrecht sowie Francesco Lovric zufrieden. Auch Serkan Firat, mit zehn Treffern bester Kickers-Torschütze, hat einen Schritt nach vorne gemacht. Es gibt aber auch Spieler, bei denen das Gegenteil der Fall ist. Florian Treske und Ihab Darwiche hinken – auch aufgrund von Verletzungen – noch hinterher. Auch Dren Hodja (vergangene Saison mit 14 Toren bester OFC-Schütze, diese Saison erst einmal erfolgreich) hat seinen Platz nicht gefunden. Von Niklas Hecht-Zirpel und Christos Stoilas muss ebenfalls deutlich mehr kommen. Andere schwanken arg in ihren Leisungen.

Was muss besser werden? „Wir haben uns als Mannschaft gut entwickelt, müssen als Team aber noch kompakter verteidigen“, sagt der Trainer. Und vorne vermisst er zum Teil die Durchschlagskraft – vor allem gegen robuste Gegner. Auch im Positionsspiel sieht er noch Verbesserungsbedarf. Zudem müssen mehr Flanken kommen, auch von den Außenverteidigern. „Da muss man mehr Vertrauen in sich haben. Wir spielen zudem oft zu kompliziert.“

Wird es in der Winterpause personelle Änderungen geben? „Wir ziehen jetzt erst die drei letzten Spiele in diesem Jahr durch und setzen uns dann zusammen“, stellt Steuernagel klar. „Unser Auftrag ist es, die vorhandenen Spieler zu verbessern. Eventuell sind jedoch welche dabei, die sich von sich aus verändern wollen. Ich kann jedenfalls keinem vorwerfen, dass er sich hängen lässt.“ Sofern kein Spieler den Verein verlässt, wird jedenfalls kein weiterer kommen – auch nicht Moritz Reinhard. Der Angreifer von der SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach (Gruppenliga Fulda), der zwischenzeitlich mittrainiert hatte, ist ein Kandidat für nächste Saison.

