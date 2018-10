Tormaschine läuft auf Sparflamme

Offenbach - Nur ein Sieg zählt heute für Kickers Offenbach in der Partie beim FK Pirmasens. Dafür muss der OFC aber wieder häufiger treffen. Der Gegner kommt möglicherweise gerade recht – aus zweierlei Gründen. Von Christian Düncher

Die Tormaschine der Offenbacher Kickers läuft teilweise nur noch auf Sparflamme. In Serkan Firat und Jake Hirst (beide sieben) führt zwar ein Kickers-Duo die Schützenliste der Liga an. Und bei der Anzahl der insgesamt erzielten Tore ist der OFC (25) Dritter. Aber die Tendenz ist rückläufig – seit dem 7:0 gegen den FSV Frankfurt. Erzielten die Kickers in den ersten sieben Spielen im Schnitt noch 2,7 Tore, waren es in den vergangenen sechs nur 1,5. Gegen Steinbach und Balingen gab es zudem kaum Torchancen. „Die Gegner kennen inzwischen unsere Stärken“, erklärt Angreifer Varol Akgöz.

Der 31-Jährige war vergangene Saison Topjoker der Kickers (sieben Tore). Nun steht bei ihm die Null. Zumindest in der Liga. Im Hessenpokal traf er einmal beim 3:2-Sieg in Alzenau. „Ich habe eine schwierige Phase hinter mir“, sagt der Stürmer, der lange unter Knieproblemen gelitten hatte und bisher nur auf fünf Einsätze als Einwechselspieler kommt. In Mannheim (3:1) leitete er die Szene ein, die zum Elfmeter für den OFC und damit zum 2:1 führte. Gegen Balingen lief es umgekehrt. Akgöz verlor den Ball. Konter. Elfmeter. Ausgleich. Zwei Punkte verschenkt.

Statt Balingen weiter zu bespielen, habe man zu oft mit langen Pässen agiert, so Akgöz. „Und vorne haben wir die Bälle nicht festgemacht, das gilt auch für mich.“ Das sei aber intern aufgearbeitet worden: „Wir sind erwachsen. Jeder weiß, was er falsch gemacht hat.“ Und so wurde das enttäuschende 1:1 von Trainer Daniel Steuernagel („Es bringt nichts, Spieler anzuschreien“) mit dem Team sachlich und gründlich analysiert. Heute in der Partie in Pirmasens (19.30 Uhr) können die Spieler zeigen, was sie gelernt haben. „Das ist ein Gegner, der gewisse Dinge ähnlich macht wie Balingen“, sagt Steuernagel.

Angesichts von acht Punkten Rückstand auf Platz eins zählt nur ein Sieg. Dies erfordert jedoch, dass die Tormaschine wieder richtig läuft. Akgöz ist aber nicht der einzige Angreifer, der schlechtere Werte hat als 2017/18. Auch bei Dren Hodja (vergangene Saison 14 Tore, diese keins), Florian Treske (11/1) und Maik Vetter (10/3) ist Luft nach oben. Zwischenzeitlich hatten das Firat und Hirst kompensiert. Aber auf Dauer würden dem OFC mehr Torschützen guttun. Zumal Hirst nach starkem Einstand seit drei Spielen „off fire“ ist. Lenken ihn die Diskussionen um seine Zukunft („Wir werden im Winter reden“) ab? Oder fehlt ihm Treske als Nebenmann? Treske ist nach Zehenproblemen wieder fit. Ob er spielt, ist offen. Steuernagel nennt Niklas Hecht-Zirpel sowie Akgöz als Alternativen.

Der Gegner kommt eventuell gerade recht. Kein Team kassierte mehr Gegentore als Pirmasens (23), wo sich alles um das ausverkauften Landespokalspiel gegen Kaiserslautern (24. Oktober) dreht.

Quelle: op-online.de