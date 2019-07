Trainer ist „durchweg zufrieden“

Offenbach – Nach zwei freien Tagen hat für die Regionalliga-Fußballer von Kickers Offenbach am Mittwoch die finale Phase der Saisonvorbereitung begonnen. „Langsam müssen wir Richtung Liga gucken“, sagt Mittelstürmer Jake Hirst mit Blick auf das erste Saisonspiel am 29. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Juli (20. 15 Uhr/Live bei Sport1) gegen den SSV Ulm 1846. Die bisherige Testspielbilanz (sechs Siege, ein Remis, 57:4 Tore) kann sich sehen lassen. Und auch ansonsten ist OFC-Coach Daniel Steuernagel zufrieden.

Das Zwischenfazit des Trainers fällt „durchweg positiv“ aus. „Es gibt natürlich immer Dinge, die wir besser machen müssen. Das sind Kleinigkeiten: gegen den Ball, mit dem Ball, Positionierung. Aber das bekommen wir sicher noch hin.“ In taktischer Hinsicht hat sich Steuernagel offenbar festgelegt, bevorzugte in den Testspielen das 4-4-2-System. „Das hat jeder von uns in der Jugend gespielt“, nennt Abwehrspieler Francesco Lovric einen der Vorteile. Der OFC wirkt in dieser Variante bislang recht kompakt. „Wenn wir als Mannschaft verteidigen, ist es für jeden Gegner schwer, ein Tor zu erzielen“, meint Lovric.

Die vermeintliche erste Elf nimmt immer mehr Gestalt an. Im Sturm hat der erfahrene Andis Shala (Steuernagel: „Er behauptet die Bälle“) seinen Platz sicher. Nejmeddin Daghfous könnte als hängende Spitze etwas dahinter agieren. Sofern der OFC mit zwei klassischen Stürmern spielt, wären Jake Hirst und der zuletzt formstärkere und treffsichere Moritz Reinhard die Alternativen.

Im Mittelfeld deutet alles auf eine Doppelsechs mit den Zugängen Richard Weil und Luigi Campagna (die Alternativen sind Luka Garic und Kevin Ikpide) hin. Rechts agierte zumeist Maik Vetter, der in den Tests auch am häufigsten die Kapitänsbinde trug. Links ist Zugang Manolo Rodas ein heißer Kandidat. Allerdings könnten hier auch Bastian Kurz und Daghfous zum Einsatz kommen. Niklas Hecht-Zirpel und Matias Pyysalo sind weitere Alternativen.

In der Abwehr ist der bundesliga-erfahrene Kevin Pezzoni im Zentrum gesetzt. Mit ihm habe man „deutlich an Robustheit“ gewonnen, betont Steuernagel. Um den zweiten Posten in der Innenverteidigung gibt es einen spannenden Dreikampf. Francesco Lovric harmonierte gegen Wimbledon gut mit Pezzoni und ist im Vergleich zum größeren Lucas Albrecht (1,93 Meter) die etwas spielstärkere Alternative. Aber auch Talent Gerrit Gohlke hinterließ in der Vorbereitung einen starken Eindruck.

Außen haben die Zugänge Ronny Marcos (links) und Marco Schikora (rechts, kann aber auch links spielen) die besten Karten. „Mit ihnen haben wir deutlich an Tempo gewonnen“, so Steuernagel. Jakob Lemmer aus der U19, eigentlich Offensivspieler, macht rechts hinten eine gute Figur. Julian Scheffler (kann auf beiden Seiten eingesetzt werden) fiel hingegen in den Tests etwas ab.

Offen scheint der Kampf um den Platz zwischen den Pfosten zu sein. Dominik Draband und Mario Seidel hatten bislang nahezu die gleichen Einsatzzeiten und durften jeweils in einem der Highlightspiele 90 Minuten ran. Beide wurden selten geprüft. Seidel sah gegen Wimbledon (3:2) beim 2:2 etwas unglücklich aus. Draband liegt auch deshalb leicht vorne. Talent Luka Losic spielte bisher noch gar keine Rolle, aus einem einfachen Grund. Für den 18-jährigen Zwei-Meter-Hünen, der von der U19 des FK Vozdovac kam, lag keine Spielerlaubnis vor. „Es gab Probleme mit dem serbischen Verband“, erklärt Steuernagel. Losic wird vermutlich heute Abend (18.30 Uhr) im Test beim VfB Offenbach sein Debüt im Trikot der Kickers geben.

Quelle: op-online.de