TSV Steinbach gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Haiger - Am 33. Spieltag reisen die Offenbacher Kickers nach Mittelhessen. Mit dem TSV Steinbach erwartet das einzige zu Hause noch ungeschlagene Team den OFC. Wir berichten ab 14 Uhr im Liveticker.

Steinbach gegen Offenbach: Das Spiel im Liveticker Während es für den Tabellenvierten Steinbach heute wohl um die letzte Chance geht, noch einmal an die Relegationsränge heranzukommen, müssen auch die Offenbacher Kickers weiter Punkte sammeln, um sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Der OFC gewann zuletzt sein Heimspiel gegen den FC Homburg, das Kickers-Lazarett lichtet sich zudem allmählich. „Bis auf die drei Langzeitverletzten Endres, Maier und Rapp sind soweit alle an Bord. Vetter hat gezeigt, was er leisten kann, auch Robin Scheu hat seine Aufgabe gut erledigt. Auch er steht zur Verfügung. Bei ihm wird jedoch das endgültige Auskurieren seiner Verletzung noch eine Weile in Anspruch nehmen“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck vor der Partie.

„Auch wenn es ein schweres Spiel wird, muss es das Ziel sein, auch in Steinbach zu gewinnen. Nach unserem Sieg gegen Homburg sollten wir auch dieses Match mit dem nötigen Selbstbewusstsein angehen“, weiß Abwehrspieler Dennis Schulte. Steinbach tat sich zuletzt recht schwer. Nach zwei Unentschieden gegen Kassel und Ulm, musste man sich am vergangenen Wochenende TuS Koblenz mit 1:2 geschlagen geben. Im Sibre-Sportzentrum in Haiger ist das Team in der aktuellen Saison zu Hause noch ungeschlagen. „Der TSV Steinbach wird probieren, mit einem Sieg noch mal Anschluss an die Spitze zu bekommen - aber wir sind ein Team, das jeder Mannschaft weh tun kann. Genau das haben wir vor“, sagte Reck. Das Hinspiel endete übrigens 1:1.

Bilder zum letzten Spiel gegen den TSV Steinbach:

Kickers Offenbach gegen Steinbach: Bilder zum Spiel Zur Fotostrecke

Angepfiffen wird um 14 Uhr. op-online.de berichtet im Liveticker. Nach der Partie gibt es wieder gewohnt einen aktuellen Spielbericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie (Tor/Großchance/Foul etc.) im Video. (dr)

Quelle: op-online.de