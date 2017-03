Kickers-Talent im Nationaltrikot

Offenbach - Nachwuchsfußballer Marco Ferukoski (Kickers Offenbach) hat intensive Tage hinter sich:

Der Offensivspieler kam zwischen dem 24. und 27. März dreimal für Mazedoniens U19 beim Turnier in Riga zum Einsatz, stand gegen die Ukraine (1:1), Lettland (3:1) und Norwegen (1:3) jeweils in der Startelf und spielte insgesamt 195 Minuten. In den kommenden Monaten stehen mit Blick auf die EM-Qualifikation (im November) weitere Tests an, so dass Ferukoski einige Spiele des OFC verpassen wird. Im Viertelfinale des Regionalpokals beim FSV Frankfurt (heute, 19. 30 Uhr) steht er jedoch zur Verfügung. (cd)

