Überflüssiger Stress

Ohne Drama geht es nicht bei den Offenbacher Kickers. Als ob die Saison nicht nervenaufreibend genug wäre, werden schon Anreisen zu Auswärtsspielen spannend.

Die meistgestellte Frage lautet für Fans, die oft zuvor selbst arbeiten müssen und trotzdem rechtzeitig vor Ort sind: Kommt der OFC pünktlich? Drei von neun Abendspielen dieser Saison fingen später an, weil der Mannschaftsbus im Stau steckte. Knapp war es in zwei weiteren Partien.

Gerade in der jetzigen Situation, in der für den Profistandort Offenbach enorm viel auf dem Spiel steht, ist ein derartiges Vabanquespiel unverständlich. Zu knapp kalkulierte Abfahrtszeiten setzen eine Mannschaft völlig überflüssig unter Stress. Und das Argument, dass eine zu frühe Ankunft die Vorbereitung stören könnte, zieht selbst bei der Konkurrenz nicht. Andreas Clauss, Co-Trainer des 1. FC Kaiserslautern II und 1998/1999 bei den Kickers als Torwart unter Vertrag, meint etwa: „Wenn wir mal zu früh da sind, fahren wir vor der letzten Abfahrt raus und gehen halt eine Runde laufen.“

In den verbleibenden sieben Spielen treten die Kickers noch dreimal auswärts an – jeweils samstags um 14 Uhr. Schon mal jetzt die Vorwarnung für die Partie beim TSV Steinbach: Ostersamstag ist mit verstärktem Verkehrsaufkommen auf deutschen Autobahnen zu rechnen. Immerhin: Das letzte Abendspiel dieser Saison ist am Freitag, 5. Mai, in Offenbach. Das sollte hinhauen. JÖRG MOLL

Quelle: op-online.de