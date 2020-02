Veränderungen auf allen Ebenen

Offenbach – Nach einem enttäuschenden zweiten Halbjahr 2019 hat sich bei Kickers Offenbach sehr viel verändert: Im sportlichen Bereich hat der neue Geschäftsführer Thomas Sobotzik in den ersten 80 Tagen seiner Amtszeit mehr als eine Mannschaft ausgetauscht.

Und auf der heutigen Mitgliederversammlung (19 Uhr/ Liveticker auf www. op-online,de) wird Präsident Joachim Wagner für den Regionalligisten weitere zukunftsweisende Veränderungen bekannt geben.

Mit Abschluss der Wintertransferperiode hat sich der Kader der Kickers gegenüber der Sommerperiode auf 14 Positionen verändert. Zum neuen Trainerteam (Angelo Barletta und Dennis Bochow für Daniel Steuernagel und Max Lesser) kamen sechs neue Spieler (Serkan Firat, Maurice Pluntke, Pelle Hoppe, Tim Dierßen, Sebastian Zieliniecki, Felix Ferahyan). Dafür haben sechs Spieler den OFC verlassen: Kevin Ikpide (SGV Freiberg) Kevin Pezzoni (FC Gießen), Gerrit Gohlke (Waldhof Mannheim), Andis Shala (Waldhof Mannheim II), Bastian Kurz (Schwaben Augsburg), Luka Losic (FC Kitzbühel). Julian Scheffler und Matias Pyysalo haben noch keinen neuen Verein gefunden, werden aber von Barletta in den Rückrundenspielen nicht mehr eingesetzt. Sie waren schon nicht ins Trainingslager in die Türkei geflogen. Heute bestreiten die Kickers in Side ihr zweites Testspiel. Gegner ist um 15 Uhr Austria Klagenfurt, Tabellenzweiter der 2. Liga in Österreich.

Vier Stunden später, um 19 Uhr, beginnt in der Stadthalle in Offenbach die Mitgliederversammlung der Kickers, auf der ebenfalls personelle Veränderungen bekanntgegeben werden. Der bisherige Schatzmeister Daniel Simon (Offenbach) wird sein Amt nach zwei Jahren aus beruflichen Gründen abgeben. Der Nachfolger ist ein alter Bekannter: Thomas Zahn. Der Inhaber einer Mühlheimer Steuerberatungskanzlei war schon von 2012 bis 2015 Schatzmeister beim OFC.

Präsident Joachim Wagner wird einige zukunftsweisende Veränderungen mitteilen. Die „Kickers Freunde GmbH & Co. KG“ und „die Bündnis Kickers GmbH“ wollen wie bereits berichtet insgesamt 2,2 Millionen Euro in den OFC investieren. Damit sollen die 24,5 Prozent Anteile von Ex-Präsident Dr. Frank Ruhl an der Profi GmbH zurückgekauft und 28 Prozent Anteile erworben werden. Für einige Diskussionen unter den Mitgliedern dürften die Vertragsmodalitäten sorgen, wonach der neue strategische Partner „Bündnis Kickers GmbH“, hinter dem der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Köln, Jörn Stobbe, steht, auch Anteile an zukünftigen TV-Erlösen (ab der 2. Liga) erhalten soll. joko

