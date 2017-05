Benjamin Kirchhoff und Ko Sawada verlängern beim OFC

Offenbach - Der OFC bringt die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit in der Fußall-Regionalliga Südwest weiter voran. In Benjamin Kirchhoff und Ko Sawada verlängern zwei weitere Spieler ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018.

Sowohl Benjamin Kirchhoff als auch Ko Sawada kamen vor der abgelaufenen Saison zu den Offenbacher Kickers. Kirchhoff, Bruder des ehemaligen Bundesligaspielers Jan Kirchhoff, kam im vergangenen Sommer vom Drittliga-Absteiger VfB Stuttgart II zum OFC. „Benjamin Kirchhoff ist in den letzten Monaten ein fester Bestandteil in der Verteidigung geworden“, freut sich Sead Mehic, Technischer Direktor der Kickers, über die Vertragsverlängerung, „er hat mittlerweile seinen Platz gefunden und gezeigt, dass noch viel Potential in ihm steckt.“ In der zurückliegenden Spielzeit kam der 22-jährige Innenverteidiger in insgesamt 31 Pflichtspielen für die Kickers zum Einsatz, 29-mal in der Regionalliga (ein Tor) sowie je einmal im DFB-Pokal und im Hessenpokal (ein Tor).

„Ich bin froh, auch weiterhin auf dem Bieberer Berg zu spielen. Die Kulisse ist einfach atemberaubend“, erklärt Kirchhoff, „ich genieße den Rückhalt der Fans und freue mich schon auf die Heimspiele in der nächsten Saison.“ Gerade in der Rückrunde erkämpfte sich Kirchhoff einen Stammplatz in der Innenverteidigung neben Bryan Gaul, überzeugte dabei vor allem mit seiner Zweikampfstärke. Für die kommende Saison hat er sich ein klares Ziel gesetzt: „Natürlich wünsche ich mir, dass wir mit der Mannschaft diesmal oben angreifen. Dafür werde ich alles geben.“

OFC: So lange haben die Spieler noch Vertrag Zur Fotostrecke

Auf lediglich 17 Pflichtspiele kommt hingegen Sawada. In 15 Regionalligapartien gelang dem wendigen Japaner, der vor der Saison von Rot-Weiss Frankfurt nach Offenbach kam, ein Treffer, bei je einem Einsatz im DFB-Pokal sowie im Hessenpokal blieb er torlos. „Ko Sawada ist ein junger und technisch sehr versierter Spieler, der seine Stärke im Spiel eins gegen eins hat und in der Offensive variabel einsetzbar ist“, beschreibt Mehic die Qualitäten des 25-Jährigen, der sich nach einer starken Vorbereitung noch nicht so ganz in der Regionalliga zurecht zu finden schien. In der Rückrunde bremsten ihn Knieprobleme, sodass er in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kam. „Wenn er fit bleibt, werden wir noch sehr viel Freude an Ko haben“, meint Mehic. Sawada ist froh, dass ihm vom OFC „so viel Vertrauen entgegengebracht“ wird: „Ich werde alles daransetzen, um mich dafür zu revanchieren.“ (lahe)

