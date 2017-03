Vetter testet Freitag

Beim Rugby-Showtraining am vergangenen Mittwoch war Maik Vetter noch in seinem Element. Am Freitag danach verletzte er sich im Training am Knie. - Foto: Hübner

Offenbach - Das Verletzungspech der Offenbacher Kickers trägt neben Marco Rapp einen weiteren prominenten Namen: Maik Vetter. Dem 25-Jährigen, beim Fußball-Regionalligisten nicht nur aufgrund seiner Erfahrung von mittlerweile 132 Einsätzen in der 4.

Liga für den OFC und den FSV Frankfurt als Leistungsträger fest eingeplant, droht wieder einmal eine Pause. Von 25 Punktspielen absolvierte er in dieser Spielzeit nur zwölf.

Zwar liegt noch immer keine genaue Diagnose seiner Knieprobleme vor, die ihn seit dem Abschlusstraining vor dem 0:1 in Trier plagen. Doch der Mittelfeldspieler, beim 3:1 im ersten Pflichtspiel 2017 in Nöttingen als Rechtsaußen am Ball, will eine neue Zwangspause noch nicht endgültig akzeptieren. Den für gestern angekündigten Belastungstest im Training musste er aber noch einmal verschieben. „Am Freitag will ich es probieren“, kündigte er an.

Der Blondschopf, seit August 2014 beim OFC, schlägt sich zum zweiten Mal in dieser Saison mit Knieproblemen herum. Im Oktober verpasste er vier Spiele. Kaum zurück, zog er sich beim 1:1 bei 1899 Hoffenheim II einen Innenbandriss und zudem einen Daumenbruch zu. In der Wintervorbereitung kämpfte er sich zurück, beim 3:1 in Nöttingen stand er 68 Minuten auf dem Platz und deutete an, wie wertvoll er mit seiner Aggressivität und seiner Schnelligkeit ist.

In Trier übernahm Jan Hendrik Marx seinen Part auf der rechten Außenbahn. Der 21-Jährige, der sich in der Sommervorbereitung einen Meniskusanriss zugezogen hatte, hat sich seit der Winterpause einen Stammplatz erkämpft. Für Leser, die auf unserer Webseite www.op-online.de ihren Spieler des Spiels wählen können, war Marx der beste Offenbacher in Trier. Mit 40,82 Prozent der Stimmen setzte er sich klar gegen den eingewechselten Aaron Frey (15,82) durch. Beim 3:1 in Nöttingen hatte Angreifer Ihab Darwiche nach einem Tor und einer Vorlage die Wahl klar für sich entschieden. J jm

Quelle: op-online.de