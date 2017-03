Viel probiert für weniger Gegentore

Fangsicher auch mit dem Rugby-Ei. Kickers-Torwart Alexander Sebald hatte beim Training mit der Rugby-Nationalmannschaft großen Spaß. Beim Kellerduell am Sonntag in Trier wird der 20-Jährige wieder Kapitän Daniel Endres im OFC-Tor vertreten.(c)Foto: Hübner

Offenbach - Torwart Alex Sebald fand es „ganz lustig“. Das gemeinsame Training der Kickers-Fußballer mit der deutschen Rugby-Nationalmannschaft hat allen Beteiligten „großen Spaß gemacht“. Nur einer hat skeptisch zugeschaut: Oliver Reck. Von Jochen Koch

Der OFC-Trainer hatte der Abwechslung im Training seiner Profis „nicht wohlwollend zugestimmt“, aus Furcht vor weiteren Verletzungen. Die können die Kickers überhaupt nicht gebrauchen, vor dem Kellerduell am Sonntag gegen Eintracht Trier. Die einstigen Zweitligisten Offenbach (26 Punkte) und Trier (22) stecken mitten im Abstiegskampf - für die Moselstädter ist es schon fast ein Endspiel.

„Ich konzentriere mich nur auf meine Sache, das ist wichtiger als Rugby“, hatte Reck das Showtraining schnell verlassen und analysierte lieber den kommenden Gegner, der gegenüber der Vorrunde extrem verändert wurde. „Trier hat sich in der Winterpause mit vier Neuzugängen enorm verstärkt“, sagt Reck. Die Ergebnisse passen aber noch nicht, nur ein Sieg in den ersten drei Spielen ist weniger als Neu-Trainer Oscar Corrochano erwartet hat. Umso wichtiger wird für die Eintracht das Spiel gegen die Kickers. Bei vier Punkten Rückstand darf sich Trier auf keinen Fall eine Niederlage erlauben, schon ein Unentschieden könnte zu wenig sein. Entsprechend aggressiv und offensiv werden die Trierer gegen die Kickers auftreten. Das bedeutet, dass die Gäste besonders in der Defensive gefordert sein werden. Und genau da hatte Reck im vergangenen Jahr Schwachstellen bei seiner Mannschaft ausgemacht. „Wir haben zu viele Gegentore bekommen“, monierte er die Quote von 30 Treffern und legte im Training besondere Schwerpunkte auf das Defensivverhalten. „Die Mannschaft durchläuft wie jeder einzelne Spieler einen Prozess“, sieht Reck sein Team noch lange nicht am Ende der Entwicklung. „Wir haben 2017 vieles ausprobiert.“ Unter anderem in Nöttingen eine Dreierkette. Die hatte Reck vor einem Jahr schon einmal getestet, damals ging es aber mit 1:5 in Hoffenheim in die Hose. In Nöttingen hat es gut geklappt. „Wir haben wenig zugelassen“, sagte Torwart Alex Sebald, der den verletzten Daniel Endres noch einige Wochen vertreten muss und vielleicht mit einem mulmigen Gefühl den Rasen in Trier betreten wird. Denn dort hatte der damals 19-Jährige im Oktober 2015 sein erstes Regionalligaspiel für die Offenbacher Kickers bestritten. In der Halbzeit wurde Sebald beim Stand von 2:0 für den verletzten Daniel Endres eingewechselt. Keine 30 Sekunden auf dem Feld musste er schon das erste Mal hinter sich greifen, am Ende kassierte er vier Gegentreffer und die Kickers eine bittere 0:6-Niederlage.

Wie schnelllebig der Fußball auch in der Regionalliga geworden ist, zeigt der Blick auf die Kader von damals und heute. Neben Sebald waren aus dem heutigen OFC-Team vor 16 Monaten nur noch Theodosiadis und Maslanka beim 6:0 dabei.

Gegenüber dem guten Auftakt beim 3:1 in Nöttingen wird es bei den Kickers keine großen Veränderungen in taktischer und personeller Hinsicht in Trier geben. Vieles spricht wieder für die Dreierkette, die bei gegnerischem Ballbesitz durch die zurückfallenden Außenspieler zur Fünferkette wird.

Verzichten muss Reck weiterhin auf die Langzeitverletzten Endres (Knieoperation), Scheu (Armbruch), Sawada (Knieprobleme) und Maier (Sehnenreizung). Offen lässt Reck, ob er seine defensive Mittelfeldachse Bryan Gaul und Marco Rapp zurückgreifen wird. „Sie brauchen nach ihren Verletzungen eine Zeit, um sich wieder anzupassen. Auch das ist ein Prozess.“ Der noch länger dauern könnte, denn Reck will besonders bei Marco Rapp keine neue Verletzung riskieren. „Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht zu früh bringen. Er ist für uns so wichtig, dass wir ihn nicht verheizen dürfen.“ Das klingt so, als ob Rapp am Sonntag noch für die nächsten Wochen geschont wird. Nach Trier bleiben den Kickers noch elf Spiele, sechs davon auf dem Bieberer Berg, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

Quelle: op-online.de