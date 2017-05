Viele Probleme, aber einmalige Fans

Offenbach - Mit dem Verbleib in der Regionalliga Südwest hat Kickers Offenbach eine äußerst ereignisreiche Saison zu einem versöhnlichen Ende gebracht. In einer dreiteiligen Serie schauen wir zurück und wagen zudem einen Blick nach vorne. In Teil eins: Die Probleme des OFC. Von Christian Düncher

Auf dem Spielfeld sorgten die Offenbacher Kickers in der abgelaufenen Saison zumeist für positive Schlagzeilen. Frei von Sorgen war der OFC aber nie – auch weil er mal wieder von seiner Vergangenheit eingeholt wurde. Es gab Finanzprobleme, die sich auch auf die Kaderplanung auswirkten, juristische Auseinandersetzungen sowie Wechsel auf entscheidenden Positionen.

Remo Kutz, der erst im Januar 2016 David Fischer als Geschäftsführer abgelöst hatte, stellte nur etwas mehr als vier Monate später einen Insolvenzantrag. Es war der zweite der OFC GmbH innerhalb weniger Jahre. Verbindlichkeiten in Höhe von rund 900 000 Euro hatten sich nur etwas mehr als zwölf Monate nach der ersten Insolvenz angehäuft. Doch damit nicht genug. Weil Kutz den Insolvenzantrag wenige Tage nach dem Ende der Saison 2015/16 stellte, wirkte sich die Strafe (Abzug von neun Punkten) auf die folgende Spielzeit aus. Ein gewaltiger Rückschlag schon Wochen vor dem Anpfiff der ersten Partie.

Mit der Rückkehr der finanziellen Sorgen feierte auch Dr. Andreas Kleinschmidt ein unfreiwilliges Comeback. Der Anwalt aus Frankfurt wurde erneut zum Insolvenzverwalter bestellt. Mit den OFC-Verantwortlichen erarbeitete er einen Plan, um die Pleite abzuwenden. „Wenn jeder mitmacht, Partner und Fans, geht die Rechnung auf und wir können den Spielbetrieb fortsetzen“, so Kleinschmidt damals. Der Plan ging auf, auch weil die Anhänger „in einmaliger Weise“ (OFC-Präsident Helmut Spahn) dazu beitrugen. 400 kamen zum ersten Training, setzten damit ein Zeichen. Aber auch finanziell unterstützten sie die Kickers. Und wie! Fans spendeten innerhalb von vier Wochen rund 300 000 Euro. Zudem halfen Sponsoren sowie OFC-Gremien mit Darlehen. Hinzu kommen die Einnahmen durch das für 30. August vereinbarte „Retterspiel“ gegen Bayern München.

Dringend benötigte Zugänge gab es auf anderer Ebene: Nachdem Kutz durch die Ernennung Kleinschmidts zum „starken vorläufigen Insolvenzverwalter“ ohnehin quasi als Geschäftsführer abgelöst worden war, gab er diese Aufgabe im November endgültig ab – an Christopher Fiori, zuvor beim FSV Frankfurt Leiter Organisation und Stadionmanagement. Wenig später folgte ihm Sebastian Kunkel, der seither das zuvor lange verwaiste Feld Marketing beackert. Kurios: Fioris erstes Spiel als alleiniger Geschäftsführer war die Partie gegen den 1.FC Saarbrücken, dessen Geschäfte sein Vor-Vorgänger David Fischer führt. Diesem hatte Spahn wenige Wochen zuvor „Naivität und Unprofessionalität“ vorgeworfen, nachdem er gegenüber unserer Zeitung gesagt hatte, es habe in seiner Amtszeit „keine Anzeichen für eine Insolvenz“ gegeben.

Erfreulich aus Sicht der Kickers: Gläubiger Frank Ruhl, einst OFC-Präsident, nun Aufsichtsratsmitglied, verzichtete Ende des vergangenen Jahres auf Forderungen in Höhe von 500 000 Euro, die er gegenüber dem eingetragenen Verein (e.V.) hatte.

Der Punkte-Abzug beschäftigte die Kickers über Monate. Anfang Oktober reichte der OFC Klage beim Ständigen Schiedsgericht der Regionalliga ein. Was folgte, glich einer unendlichen Geschichte unter der Überschrift: Pleiten, Pech und Pannen. Die Terminfindung gestaltete sich extrem schwierig. Die erste Verhandlung am 18. März in einem Walldorfer Hotel fiel aus, weil im Koblenzer Oberstaatsanwalt a.D. Heinz-Wilhelm Fink ein Mitglied der Jury einen Unfall hatte. Am 28. März wies das Schiedsgericht in einem Frankfurter Hotel die Klage ab. Die Urteilsbegründung ließ bis zum 13. Mai auf sich warten. „Warum braucht jemand so lange, um seine Statuten zu überprüfen“, fragte Spahn. Der OFC, den das Verfahren 60 000 Euro kostete, hielt die Klasse sportlich und will daher darauf verzichten, weiter dagegen vorzugehen. Gleiches gilt für den Disput mit Waldhof Mannheim. Beim 1:2 in Mannheim waren verletzte Kickers-Spieler und Waldhof-Fans nicht nur verbal aneinander geraten.

‘ Morgen lesen Sie: Schwierige Kaderplanung, Verletzungen, Sperren: Die sportlichen Schwierigkeiten der Kickers

Quelle: op-online.de