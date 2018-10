Horst Schneider: Vorsitzender, aber kein Präsident

Offenbach - Seit nicht mal einem Jahr ist Horst Schneider Mitglied im Verwaltungsrat der Offenbacher Kickers. Nun führt er das Kontrollgremium des Vereins als Vorsitzender.

„Das ist quasi die Verlängerung meiner Solidarität zu Michael Relic“, sagte der ehemalige Offenbacher Oberbürgermeister. „Und ich habe es auch mit meinem Kickers-Bauch entschieden.“ Relic, Vizepräsident der Kickers, hatte Schneider gebeten, Mitglied im Verwaltungsrat zu werden. Als der Vorsitzende Uwe Zeiler aufgrund des Rücktritts von Präsident Helmut Spahn in die Vereinsführung rückte, bot Schneider an, dessen Amt zu übernehmen, „um Michael Relic zu stützen.“ Zudem wollte er „die Gerüchte totmachen“, denen zufolge er neuer Präsident werden wolle. „Verwaltungsratsvorsitzender – das ist die Grenze meines Engagements“, so Schneider. Den freien Platz im Kontrollgremium übernimmt Jürgen Weber, einst Vorstandschef von Sponsor Sparda-Bank Hessen und seit 2017 im Ruhestand. „Er ist eine honorige Persönlichkeit“, lobt Schneider. (cd)

