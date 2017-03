Waldhof Mannheim gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Mannheim - Am 29. Spieltag trifft Kickers Offenbach heute ab 14 Uhr auf den Tabellenführer der Regionalliga Südwest, SV Waldhof Mannheim. Die Gastgeber erwarten knapp 10.000 Zuschauer. Wir berichten im Liveticker.

Der SV Waldhof Mannheim hat aus 27 Begegnungen 59 Punkte geholt. Die Kickers hingegen sammelten 38 Zähler in 26 Spielen. Zudem plagen den OFC vor dem Spiel in Mannheim noch immer große Personalprobleme. Vor der Rekordkulisse von etwa 10.000 Zuschauern ist der Gastgeber der klare Favorit, jedoch hat Kickers Offenbach gerade gegen die Teams rund um die Tabellenspitze immer wieder sehr starke Leistungen gezeigt. Im Carl-Benz-Stadion werden wohl rund 1000 OFC-Fans ihren Club anfeuern. „Gegen den Klassenprimus zu bestehen, ist eine schöne Aufgabe. Darauf freuen wir uns schon sehr“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck vor der Partie. „Wir wollen uns in Mannheim nicht verstecken und unser eigenes Spiel machen.“ Auch Alexandros Theodosiadis zeigte sich optimistisch: „Wir wollen an unsere Leistungen im Spiel gegen die Stuttgarter Kickers anknüpfen und in jedem Fall auch in Mannheim die Punkte mitnehmen.“