Wechsel sollen für Kontinuität sorgen

Offenbach - Im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Offenbacher Kickers wird zur kommenden Saison der Großteil der Mannschaften einen neuen Trainer erhalten. Mit dieser Maßnahme will die NLZ-Leitung um Sead Mehic langfristig für Kontinuität sorgen.

Teilweise handelte es sich um interne Umbesetzungen, andere Wechsel sind Abgängen geschuldet.

Die U19 wird – wie angekündigt – Pedro Rufino übernehmen. Er kommt von der TSV Lämmerspiel. Elvir Melunovic, der das Team seit Ende April übergangsweise für den im Streit gegangenen Zaki Tammaoui betreut hatte, wird die U17 coachen, die nach dem Abstieg aus der Bundes- wieder in der Hessenliga spielt. Er bringt zudem die für ein NLZ erforderliche Fußballlehrerlizenz ein. Nach dem Abgang von Stefan Hassler im Winter zum SC Teutonia Watzenborn-Steinberg hatte der OFC versucht, dieses Kriterium durch Joti Stamatopoulos, den Co-Trainer der erste Mannschaft, zu erfüllen. Der DFB lässt derlei Doppelfunktionen aber nicht zu. Man habe Melunovic jedoch nicht nur deshalb geholt, betont Mehic. „Er hat ja schon im NLZ von Mainz 05 gearbeitet, wird uns auch bei der Lizenzierung, die 2018 ansteht, unterstützen.“

Leo Caic, der die U17 als abgeschlagenen Tabellenletzten der Bundesliga übernommen und mit ihr eine gute Rückrunde gespielt hatte, übernimmt die U16. Eine Herabstufung sei das jedoch keineswegs, stellt Mehic klar: „Das ist einer unserer stärksten Jahrgänge.“

Michael Dörr, bisher U16-Coach, wird sich in Zukunft vermehrt um seine Aufgabe als Sportlicher Leiter des NZL kümmern und die U12 trainieren. „Michael hat umfangreiche Aufgaben“, so Mehic. Dazu zählen die Trainerfortbildung, Datenpflege, die Fußballcamps, Fördertraining sowie die Vorbereitung der Lizenzierung. Für die U15 wird nach dem Wechsel von Stefan Willhardt zu Mainz 05 künftig Paulo Ferreira (unter anderem einst DFB-Stützpunkttrainer und Coach der U16 des 1. FFC Frankfurt) zuständig sein. „Wir haben gezielt nach Trainern gesucht, hatten sogar einige zum Probetraining da“, so Mehic. - cd

Quelle: op-online.de