OFC hilft Offenbacher Tafel

Im Zuge seines sozialen Engagements hilft der OFC mit Edeka Stenger und der Buchhandlung Thalia der Offenbacher Tafel. Im dritten Jahr in Folge werden die Kickers deshalb eine Weihnachtsaktion starten:

Offenbach – Ab dem 2. Dezember kann man bei Edeka Stenger in den Märkten in Offenbach und Mühlheim Lebensmitteltaschen erwerben und so vor Ort für die Tafel spenden. In den Taschen befinden sich ausgesuchte Lebensmittel, die das Weihnachtsessen ergänzen sollen. Diese werden am 24. Dezember an die Bedürftigen in der Tafel ausgegeben.

Weiterhin gib es jetzt bei Thalia im KOMM einen Wunschbaum. An diesem haben wurden verschiedene Wünsche von bedürftigen Rentnern platziert, welche die Tafel in Anspruch nehmen müssen. Kleine Dinge bis 35 Euro, die eigentlich jeder im Haushalt haben sollte, die aber oft das Budget der Betroffenen sprengen. Einfach einen Wunsch vom Baum aussuchen, an die Kasse gehen, den Betrag zahlen, der auf der Karte angegeben ist, und als Dankeschön ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen.

Wer lieber den Kindern der bedürftigen Tafelgänger etwas Gutes tun möchte, der kann ein kleines Weihnachtsgeschenk kaufen und bei Thalia abgeben. Eine kleine feine Auswahl findet man vor Ort. Zudem wird ein Sparschwein aufgestellt, welches man füttern kann. Am Ende der Aktion wird der Betrag dann in Weihnachtsgeschenke umgewandelt. Die Präsente werden dann auf dem Weihnachtsmarkt der Offenbacher Tafel an die Kinder ausgegeben.

Zudem wurde wieder eine Online-Wunschliste eingerichtet. Dort kann man ein Geschenk aussuchen, kaufen, bezahlen und ganz bequem an die OFC-Geschäftsstelle schicken lassen. (Die ganze Wunschliste)

