„Welle der Sympathie für OFC“

.Offenbach J Den ersten Bundesliga-Aufstieg der Offenbacher Kickers hat Erich Müller hautnah miterlebt. Von 1966 bis 1999 arbeitete er für die Offenbach-Post, war neun Jahre lang Sportressortchef.

Was bedeutete der erste Aufstieg in die Bundesliga für den OFC und die Region?

Unwahrscheinlich viel. Dem OFC schwappte nach der Nichtberücksichtigung für die Bundesliga 1963 eine Welle der Sympathie aus ganz Deutschland entgegen. Als es dann klappte, war die Euphorie in der Region riesengroß.

Warum reichte es danach nicht zum Klassenerhalt?

Der OFC hatte einfach das Pech, dass das Niveau der Liga insgesamt in dieser Saison unglaublich hoch war.

Über Bundesliga heute zu berichten, heißt viele Reglementierungen zu akzeptieren. Wie war das damals?

Da war vieles noch unkomplizierter im Umgang. Dafür waren die Arbeitsmethoden viel handwerklicher als heute. Ein Beispiel: Wir haben unsere Texte aus dem Stadion per Telefon übermittelt. Am Bieberer Berg hatte die Offenbach-Post ein eigenes Telefon. Bei Auswärtsspielen war das viel schwieriger. Da musstest Du bitteln und betteln, dass Du einen Telefonanschluss bekommen hast und dann den Text an die Dame in der Telefonannahme übermitteln durftest. J jm

