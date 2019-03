Wettrennen um wertlosen Titel

Offenbach – Duelle zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Kickers Offenbach gehören zu den handverlesenen Spielen, die in der Fußball-Regionalliga Südwest für ein Prickeln bei Spielern und Fans sorgen. VON JÖRG MOLL

Öffentlich wird das kaum jemand kundtun, aber in Spielen gegen Balingen, Stadtallendorf oder Mainz II fehlt eben doch diese spezielle Atmosphäre, die zwei große Fanlager zu erzeugen im Stande sind. An diesem Samstag (14 Uhr) ist es also wieder soweit: Saarländischer Traditionsverein trifft hessische Fußball-Historie.

Die Vorzeichen sind für beide Teams gleich. Auch wenn OFC-Trainer Daniel Steuernagel es „als große Chance ansieht, mit einem Sieg an Saarbrücken vorbeizuziehen“ und Platz zwei als Ziel für die restlichen neun Spiele auserkoren hat: Es ist ein Wettrennen um den wertlosen Titel des Vizemeisters. Der Tabellenzweite der Südwestgruppe darf sich seit dieser Saison nicht mehr mit einem Meister einer anderen Regionalliga um die 3. Liga streiten. .„Eigentlich schade“, sagt Steuernagel: „Ich bin ein großer Freund von Entscheidungsspielen.“ Und das Thema Platz eins und dem seit dieser Saison fixen Aufstieg ist angesichts des enormen Vorsprungs des SV Waldhof Mannheim abgehakt. „Realistisch betrachtet muss ein Wunder geschehen“, sagt David Fischer: „Aber dafür punktet Waldhof einfach zu konstant und uns hat diese Konstanz zu Saisonbeginn etwas gefehlt.“ Der frühere Offenbacher Geschäftsführer ist seit drei Jahren in gleicher Funktion bei den Saarländern aktiv.

Der Wunsch, endlich wieder in höhere Sphären zu klettern, eint beide Klubs. Die Wege, dorthin zu kommen, sind verschieden. Kickers Offenbach strickt mit großem Aufwand und noch mehr Glimmzügen auf allen Ebenen an einem Etat für ein schlagkräftiges Team. Saarbrücken gelingt das vor allem dank seines finanzkräftigen langjährigen Mäzens und Präsidenten Hartmut Ostermann unkomplizierter. Daran dürfte auch der Standortvorteil durch das jüngst publik gewordene veränderte Steuerabkommen mit Frankreich wenig ändern. Demnach müssen Fußballprofis, die jenseits der Grenze leben, nach deutschem Recht und somit höher versteuert werden. „Wir haben das offen kommuniziert“, erklärt Fischer, rund die Hälfte der Saarbrücker Profis wohnt im Nachbarland.

Seit dem Abstieg 2014, ein Jahr nach dem OFC, stellen die Saarländer stets Teams, die höchsten Ansprüchen genügen und mit den Plätzen zwei, sieben, drei und vergangenen Saison Rang eins meist auch lieferten. Nur eines wollte - neben der unendlichen Stadionbaugeschichte im Ludwigspark, der nun im Juni 2020 fertig sein soll - nie gelingen: der Aufstieg in die 3. Liga. Was dieses Mal Waldhof Mannheim vereiteln dürfte, soll nächste Saison klappen. Die Voraussetzungen sind schon jetzt passabel. Trainer Dirk Lottner wird in seine vierte Saison gehen, ihn unterstützt Sportdirektor Marcus Mann. 14 Spieler, darunter Leistungsträger wie Kapitän Manuel Zeitz, Fanol Perdedaj, Tobias Jänicke oder Torjäger Sebastian Jacob stehen unter Vertrag. Auch zwischen Vorstand und Geschäftsführer Fischer gibt es klare Signale für eine weitere Zusammenarbeit.

Auch beim OFC stehen neben dem Trainerteam um Daniel Steuernagel schon neun Profis über die Saison hinaus unter Vertrag. Daraus lässt sich noch eine Parallele ableiten: Für alle anderen ist das Spiel in Völklingen die Möglichkeit, sich zu empfehlen. Für zwei Klubs, bei denen es in direkten Duellen auch in Liga vier immer noch nach „großem Fußball“ riecht.

