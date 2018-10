Wiedersehen mit Weltmeister Vogler

Offenbach - Wer den Namen des nächsten Gegners der Offenbacher Kickers hört, aber nicht liest, könnte auf die Idee kommen, dass es sich um einen alten Bekannten handelt: Balingen – gegen die hat der OFC doch in der Saison 2015/16 gespielt? Fast.

Der Gegner ist die TSG Balingen (ohne h), nicht der SC Bahlingen (mit h). Beide sind zwar in Baden-Württemberg beheimatet, aber mehr auch nicht. Kickers-Spieler Niklas Hecht-Zirpel, der selbst aus dem Ländle stammt, klärt auf: „Bahlingen liegt bei Freiburg, Balingen eher Richtung Bodensee. “.

Für Hecht-Zirpel ist die TSG Balingen auch in sportlicher Hinsicht keine Unbekannte. Zu seiner Zeit beim FC Nöttingen kreuzten sich die Wege schon einmal. „Ich kenne den einen oder anderen Spieler, gegen viele von denen habe ich selbst gespielt“, erzählt er. An eine Partie erinnert er sich aber ungern zurück. Im Juli 2016 verlor er mit den gerade in die Regionalliga aufgestiegenen Nöttingern gegen die seinerzeit noch in der Oberliga spielende TSG Balingen in einem Testspiel 3:6. „Die haben schnelle Spieler, da ist richtig Tempo drin“, weiß er, stellt jedoch klar: „Hier auf dem Bieberer Berg wird das etwas anderes sein als damals.“ Dafür will auch Hecht-Zirpel sorgen, der beim jüngsten 3:1-Erfolg in Mannheim („Danach hat das Training doppelt Spaß gemacht“) das erste Mal seit langer Zeit wieder in der Anfangself gestanden hatte und nun auf eine weitere Bewährungschance hofft: „Defensiv war das ganz gut, mit dem Ball kann ich mehr“, gibt er zu. Das Ziel ist klar: „Wir wollen als Mannschaft überzeugen und gegen Balingen drei Punkte holen.“

Einer, der das verhindern will, ist ein alter Bekannter: Stefan Vogler. Der 28 Jahre alte Angreifer war zu Drittligazeiten für den OFC aktiv, erzielte zwischen 2011 und 2013 in 71 Pflichtspielen elf Tore und bereitete sieben vor. Er traf unter anderem jeweils einmal bei den 2:0-Siegen im DFB-Pokal gegen Union Berlin und Fortuna Düsseldorf. Für Balingen war der amtierende Studenten-Weltmeister (Uni Tübingen) diese Saison erst einmal erfolgreich. - cd

Quelle: op-online.de