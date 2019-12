Offenbach – Präsident Joachim Wagner sieht die Offenbacher Kickers nach der Neuausrichtung der sportlichen Führung gut aufgestellt. Im Interview dankte er auch Interimscoach Steven Kessler.

Herr Wagner, Sie mussten eine komplette Neuaufstellung der sportlichen Führungsebene vollziehen. Wie erleichtert sind Sie, dass Sie nun fündig geworden sind?

Ich bin froh und erleichtert. Wir hatten stets einen Plan, wollten eine breite Aufstellung, auch weil wir im Präsidium nicht die ausgeprägte sportliche Expertise haben. Wir wollten nicht von einem Trainer abhängig sein, der Entscheidungen fällt, die wir nicht beurteilen können. Wir haben nun eine breite Aufstellung, die mir das Gefühl gibt, dass wir nicht die Fehler machen, die früher gemacht wurden.

Ursprünglich wollte der OFC bis zur Winterpause mit Steven Kessler arbeiten. Warum ging es nun doch schneller?

Wir wollten uns die Luft bis zur Winterpause geben. Natürlich hat uns die Situation nicht befriedigt. Wir wollten allerdings keinen hektischen Schnellschuss machen.

Wie sehr freut Sie der Sieg zu Kesslers Abschied?

Es war wichtig. Aber jemanden wie ihn sollte man ich nicht an Ergebnissen messen. Er war da, als wir in Not waren, kam einer Bitte nach. Da kann man nur Danke sagen.

Erhoffen Sie sich nun eine Beruhigung des Umfelds?

Wir waren selbst extrem unzufrieden. Aber wir haben einen Dreijahresplan und müssen lernen, nachhaltig zu agieren. Klar ist auch: Die Ziele haben sich nicht verändert.

Mit dem neuen Team einher ging auch ein finanzielles Investment.

Jede Trainerentlassung ist eine Mehrbelastung. Wir waren uns dessen bewusst.

