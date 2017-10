„Wir haben genügend gute Spieler“

Offenbach - Sechster Heimsieg in Folge, Tabellenführung verteidigt, ein packendes Spiel mit sieben Toren. Nach dem 4:3 der Offenbacher Kickers gegen Astoria Walldorf gab es viele strahlende Gesichter auf dem Bieberer Berg, aber auch einige nachdenkliche Mienen. Von Jochen Koch

Denn der Sieg war am Ende mühsam erkämpft und hat gezeigt, dass der OFC bei zwei, drei Ausfällen von Stammspielern wie gestern mit seinem engen Kader an Grenzen stößt.

Gerade als Oliver Reck auf der Pressekonferenz über die „angespannte personelle Situation“ referierte, gingen plötzlich alle Lichter im Presseraum aus. Reck konnte dazu schmunzeln, schließlich strahlt der OFC in der Tabelle von ganz oben. Aber selten zuvor in dieser Saison mussten die Kickers so um den Sieg zittern wie gegen Walldorf. „Wir hatten einige Chancen und hätten noch mehr Tore machen müssen“, haderte Walldorfs Trainer Matthias Born mit dem Ergebnis. Und Stephan Sieger, viele Jahre Spieler beim OFC und jetzt Teammanager in Walldorf, ärgerte sich über die verpasste Gelegenheit: „Hier war auf jeden Fall ein Punkt drin.“

Vor einer Woche hatten die Kickers das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt in der letzten halben Stunde mit ihrer Offensivpower zu ihren Gunsten (4:1) gedreht. Auch am Dienstag überzeugte die Offensive wieder mit vier Toren, aber dennoch hätten die Offenbacher in der letzten halben Stunde beinahe noch das Spiel aus der Hand gegeben. Mit schnellem Umschaltspiel, immer wieder über den agilen Ihab Darwiche waren die Kickers vor der Pause die klar bessere Mannschaft und führten verdient mit 3:1. Zwar hatten die Gastgeber laut Reck über 90 Minuten den „Fuß auf dem Gaspedal“, aber dabei fehlte zu oft der Blick in den Rückspiegel. Selbst die Zwei-Tore-Führungen beim 3:1 und 4:2 strahlten beim OFC keine Sicherheit aus. Zu wackelig präsentierte sich am Dienstag die Defensive, ließ in der zweiten Halbzeit fünf, sechs klare Torchancen für Walldorf zu.

Als Entschuldigung kann und muss man natürlich die Personalmisere anführen. In Torwart Daniel Endres sowie den Verteidigern Alexandros Theodosiadis (beide muskuläre Probleme) und Benjamin Kirchhoff (Adduktorenprobleme) fehlten gleich drei wichtige Stützen in der Defensive. Reck überraschte mit seiner Variante, den etatmäßigen Mittelfeldspieler Serkan Göcer in die Innenverteidigung zu stellen. Es dürfte ein einmaliges Experiment gewesen sein, denn Göcer ist im Mittelfeld viel wertvoller und war in der Abwehr mehrfach überfordert. Ähnlich unglücklich verlief das Experiment mit Serkan Firat. Der etatmäßige Außenbahnspieler musste ab der 62. Minute im defensiven Mittelfeld aushelfen. Ebenfalls eine Notlösung, die auch nicht wiederholt werden sollte.

Da aber in Kristian Maslanka (Sportinvalide) kurz nach Beginn der Saison eine wichtige Alternative für die Defensive ausgefallen ist, wird es bei zwei, drei Ausfällen im hinteren Bereich sehr eng. Auf der Bank saßen gestern nur noch der 20-jährige Semih Sentürk und die drei Teenager Jooma Zabadne (18), Marco Ferukoski (18), Nicola Jürgens (19).

Doch für Reck ist das kein Grund, nach Verstärkungen Ausschau zu halten. Im Gegenteil: „Ich warne davor, irgendwelche Forderungen zu stellen.“ Wen er warnt, ließ Reck offen, er vertraut lieber seiner Mannschaft. „Wir haben genügend und genügend gute Spieler.“ Was sich derzeit mit Platz eins glaubhaft belegen lässt.

Quelle: op-online.de