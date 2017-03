„Wir können mit Punkt leben“

Kaiserslautern - Die Offenbacher Kickers haben mit der zweiten Nullnummer in Folge ihre Situation im Abstiegskampf der Regionalliga nur unwesentlich verbessert. Nach dem gerechten 0:0 beim 1. Von Jörg Moll

FC Kaiserslautern II bleiben die Offenbacher vor den letzten sieben Spielen auf Rang 14, einem potenziellen Abstiegsrang, zwei Punkte hinter dem sicheren Rang 13.

In einer erst in der zweiten Hälfte packenden Partie hatten die Kickers, die ihren elften Auswärtspunkt der Saison erkämpften, in der Schlussphase Riesenglück. Gleich zweimal binnen weniger Sekunden landete der Ball an der Latte des OFC-Tores. Zunächst beförderte Abwehrchef Dennis Schulte bei einem Rettungsversuch die Kugel ans Gebälk, den Abpraller setzte Tino Schmidt erneut an die Latte. Die Kickers hatten ihrerseits Pfostenpech bei einem 15-Meter-Schuss von Alexandros Theodosiadis (51.). Serkan Firat scheiterte freistehend in der 84. Minute aus zwölf Metern.

„Wir waren in der ersten Hälfte zu abwartend und nicht zwingend genug“, konstatierte Trainer Oliver Reck: „In der zweiten Halbzeit haben wir mehr versucht, besser gepresst und uns Chancen erarbeitet.“

Womöglich steckte den Offenbachern in der ersten Hälfte noch die lange und wieder einmal verspätete Anreise in den Knochen. Zum dritten Mal in dieser Saison nach dem 1:0 bei den Stuttgarter Kickers und dem 0:1 beim FC Homburg waren die Kickers zu spät zu einem Abendspiel gekommen. „Nur 25 Minuten zum Aufwärmen sind natürlich nicht ideal, es lag aber nicht an uns. Wir sind rechtzeitig losgefahren“, sagte Reck. Laut OFC-Präsident Helmut Spahn war der Mannschaftsbus um 16 Uhr

in Offenbach gestartet, dann aber bei Mannheim in eine Vollsperrung geraten. „Es war einfach viel Verkehr“, sagte Reck. Um 19.10 Uhr waren die Offenbacher endlich in der Kabine angekommen, um 19.40 Uhr pfiff Martin Petersen (Stuttgart) die Partie an - 40 Minuten später als geplant. Auf dem fast 50 000 Zuschauer fassenden Betzenberg verloren sich 673 Fans. Eine gespenstische Kulisse, bei der sich rund 300 Offenbacher lautstark bemerkbar machten.

Reck hatte die Mannschaft gegenüber dem 0:0 gegen die SV Elversberg auf einer Position verändert. Für Kristian Maslanka rückte Dennis Schulte in die Startformation und dort in die Innenverteidigung. Taktisch hatte Reck ein 3-4-3 angeordnet. Die Kickers agierten gegen den Tabellen-17. defensiv aufmerksam. Nach vorne ging aber so gut wie gar nichts. Die Pfälzer sprühten ebenfalls nicht vor Spielwitz, hatten bezeichnenderweise ihre beste Chance, als Benjamin Kirchhoff einen Freistoß mit dem Kopf hauchdünn am eigenen Pfosten vorbei zur Ecke bugsierte (24.).

Nach dem Wechsel begann der OFC etwas druckvoller - und hatte durch Darwiche, der im Strafraum mit Kyere zusammenrasselte, eine erste gute Offensivaktion. Die beste Chance hatte drei Minuten später Alexandros Theodosiadis, der aus halblinker Position den Außenpfosten traf. Richtig gefährlich wurde es aber insgesamt zu selten.

Nach dem doppelten Latten-Schock in der Schlussphase war Reck mit dem Remis zufrieden: „Da hatten wir Riesenglück“, räumte er ein. „Beide Mannschaften wollten gewinnen und können am Ende mit dem Punkt leben.“ Aber für beide bleibt es richtig eng.

Quelle: op-online.de