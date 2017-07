„Wir können unter ersten fünf landen“

Offenbach - Eine Woche vor dem Saisonstart sind die Offenbacher Kickers noch nicht in Topform, haben aber die Generalprobe mit einem 2:0-Sieg gegen Hessenligist Bayern Alzenau erfolgreich gemeistert. Von Jochen Koch

Erfreulichster Aspekt aus OFC-Sicht: Kapitän Daniel Endres ist wieder fit und präsentierte sich im ersten Spiel nach fünfmonatiger Verletzungspause in beeindruckender Verfassung.

„Glücklich. Ich bin einfach nur glücklich.“ Daniel Endres war bester Stimmung und bei Kickers Offenbach atmeten alle auf. 225 Tage nach seinem letzten Regionalligaspiel (9. Dezember 2016) steht einem Comeback am Samstag gegen Hoffenheim nichts mehr im Weg. Nach einer Meniskusoperation hatte der 32-Jährige am Freitag zum ersten Mal nach mehr als fünf Monaten Pause wieder mit der Mannschaft trainiert, am Samstag stand er gleich in der Startelf und war der Garant für den 2:0-Sieg.

Mit nur einem Neuzugang in der Startelf (Florian Treske) begannen die Kickers dominant, knüpften aber mit einer unsicheren und fehlerhaften Defensive nahtlos an die letzten Testspiele gegen Nöttingen und Stuttgarter Kickers an, als man acht Gegentore kassierte. Auch gegen den Hessenligisten war die Abwehr zu anfällig für schnelle Gegenangriffe. Die Innenverteidiger Stefano Maier und Benjamin Kirchhoff offenbarten große Abstimmungsprobleme und leisteten sich einige Fehler. Der Verlust von Bryan Gaul (zur SV Elversberg) hat eine große Lücke gerissen, die nur sehr schwer zu schließen sein wird. Gleich dreimal tauchten Alzenauer Spieler ganz frei vor Daniel Endres auf. Einmal verfehlte Bejic das Tor, zweimal rettete Endres glänzend in Eins-gegen-eins-Situationen gegen Anthony Wade und sorgte bei Mannschaft und Verantwortlichen für ein neues Sicherheitsgefühl. „So etwas dürfen wir uns gegen Hoffenheim nicht mehr leisten. Man hat gesehen, wie wichtig Daniel Endres für unsere Mannschaft ist, als Torwart und auch als Kapitän. Wir sind unheimlich froh, dass er wieder zurück ist“, atmete Sportdirektor Sead Mehic auf.

Dank Endres und Torschütze Florian Treske, der die einzige Offenbacher Chance clever und cool verwandelte (41.), ging der OFC mit einem glücklichen 1:0 in die Kabine. In der zweiten Halbzeit waren die Kickers dann klar überlegen. Defensiv war die Struktur zwar immer noch anfällig, aber in der Offensive hätte allein der sehr agile Varol Akgöz zwei Tore machen müssen. So reichte es dank eines Elfmetertores von Dren Hodja (nach Foul an Hecht-Zirpel) zum 2:0-Erfolg.

„Die ersten Minuten waren etwas komisch, da musste ich mich erst wieder an Spiel und Wettkampfbedingungen gewöhnen. Aber dann lief es ganz gut“, sagte Endres, der auf eigenen Wunsch nur 45 Minuten spielte. „Keine Sorge, das Knie ist in Ordnung. Ich wollte aber nach so langer Pause kein Risiko eingehen.“

Seit seinem elften Lebensjahr spielt Endres nur für einen Verein - Kickers Offenbach. Der gebürtige Offenbacher stand schon in der 2. Liga im Tor und in der 3. Liga. Dahin soll es für den OFC möglichst bald zurückgehen. „Die letzte Saison hat uns als Team mega zusammengeschweißt. Die Mannschaft ist weitgehend zusammengeblieben, offensiv haben wir uns verstärkt. Ich denke, wir sind auf einem Niveau mit den Topmannschaften der Liga. Wir können unter den ersten fünf landen“, ist Endres von einer guten Saison für den OFC überzeugt.

Kickers Offenbach: Endres (46. Zabadne) - Marx, Maier (60. Sentürk), Kirchhoff, Theodosiadis (46. Schulte) - Göcer (70. Ferukoski), Hodja (65. Stoilas) - Vetter, Darwiche (46. Hecht-Zirpel), Firat (60. Jürgens) - Treske (60. Akgöz)

Tore: 0:1 Treske (41.), 0:2 Hodja (59./Foulelfmeter) - Zuschauer: 650

Quelle: op-online.de