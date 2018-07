„Wir sind besser als letzte Saison“

Offenbach - Eigentlich könnte Daniel Steuernagel derzeit noch die hessischen Schulferien genießen. Aber der 38-Jährige hat vor einiger Zeit den Lehrer-Beruf gewechselt. Statt Grundschüler unterrichtet Steuernagel jetzt Fußballprofis.

Im April hat Daniel Steuernagel den Lehrgang zum Fußball-Lehrer erfolgreich abgeschlossen und im Juni seine erste neue „Klasse“ übernommen, den ambitionierten Regionalligisten Kickers Offenbach. Vor der ersten „Klassenarbeit“ am Freitagabend gegen die SV Elversberg sprach Jochen Koch mit dem neuen Kickers-Trainer.

Daniel Steuernagel, Sie bereiten die Kickers seit sechs Wochen auf ihre sechste Regionalliga-Saison vor. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Saison?

Natürlich mit tollen Erwartungen. Ich freue mich riesig, wie alle OFC-Fans, das haben wir beim Kickers-Tag auf dem Wilhelmsplatz gespürt, wo riesige Begeisterung herrschte. Klar ist, jeder Kickersfan möchte aufsteigen. Aber da muss alles passen. Man muss alle Faktoren, die in die Saison hineinspielen können, mit bedenken. Und man braucht das nötige Matchglück.

Wie lautet Ihr Fazit der Vorbereitung?

Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Wir haben wirklich gut gearbeitet, niemand hat es schleifen lassen. Alle haben toll mitgezogen. Ich bin optimistisch.

Im Kader wurde wenig verändert. Zwei Stammspieler, Stefano Maier und Alexandros Theodosiadis, haben den OFC verlassen, dafür kamen drei regionalligaerfahrene Akteure und Nachwuchsspieler. Sind die Kickers stärker als letzte Saison?

Mit dem Kader sind wir äußerst zufrieden. Wir haben dort nachgebessert, wo wir wollten. Mit jungen hungrigen Spielern und dem erfahrenen Lucas Albrecht. Wir haben jetzt eine sehr gute Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass wir besser sind als letzte Saison.

Wo sehen Sie noch Steigerungspotenzial?

Wir haben viel Neues in die Mannschaft gebracht. Da kann man immer einiges verbessern, zum Beispiel beim Umschaltverhalten, gerade nach Ballverlust, dass wir gut ins Gegenpressing kommen. Neben den neuen Elementen haben wir die vielen guten Elemente beibehalten. Wir sind gut vorbereitet, haben ein gutes Niveau, aber auch noch Luft nach oben. Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Ganz wichtig ist, dass die Jungs auch für Kritik offen sind, sie wollen sich immer verbessern.

Sie haben bis zum letzten Testspiel die Torhüter gewechselt. Wer ist Ihre Nummer eins?

Wir wollen die Eindrücke diese Woche noch abwarten und dann kurz vor dem ersten Spiel die Entscheidung treffen.

Torwart Daniel Endres ist seit 2013 Kapitän. Haben Sie sich auf einen Spielführer festgelegt?

Auch hier wollen wir abwarten.

Wird der Spielführer vom Trainer bestimmt oder von der Mannschaft gewählt?

Es gab verschiedene Modelle, die wir mit der Mannschaft besprochen haben. Den Spielern war es am liebsten, wenn wir, also das Trainerteam, den Kapitän bestimmen.

Wie wichtig erachten Sie das Eröffnungsspiel am Freitag gegen die SV Elversberg?

Das ist schon ein wichtiger Gradmesser, Elversberg ist eine starke Mannschaft, sicher ein Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft. Vor dem ersten Spiel weiß man nie, wo man steht. Dazu kommen jetzt noch die außergewöhnlich heißen Temperaturen. Da müssen wir die Belastung bis Freitag ganz vernünftig dosieren, dass alle topfit sind. Zumindest ist es am Freitagabend angenehmer zu spielen als am Samstagmittag bei größter Hitze. Ein Vorteil für uns könnte die Atmosphäre im Stadion werden. Aber in diesem ersten Spiel wird noch nichts entschieden. Ich bin vor einiger Zeit mit einer Mannschaft als Aufstiegsfavorit gestartet, habe die ersten drei Spiele verloren, dann zwölfmal gewonnen, und am Ende sind wir aufgestiegen.

Wen erwarten Sie diese Saison außerdem ganz vorne?

Saarbrücken, Elversberg, Waldhof Mannheim und den FC Homburg, der sich sehr gut verstärkt hat. Vielleicht kommt dann noch eine Mannschaft dazu, an die heute keiner denkt.

In der kommenden Saison steigt der Meister direkt auf, dafür gibt es für den Tabellenzweiten keine Relegationschance mehr. Eine gute Regelung?

Generell sollte der Meister immer aufsteigen. Ich finde diese für die Regionalliga neue Regelung absolut in Ordnung. Der Zweite am Saisonende ist vielleicht anderer Meinung.

Mit dem SC Hessen Dreieich kommt ein zweiter Verein aus dem Fußballkreis Offenbach in die Regionalliga. Wie bewerten Sie die lokale Konkurrenz?

Das ist eine tolle Geschichte. Hessen Dreieich ist ein Zusammenschluss von mehreren Vereinen, gegen die ich früher noch selbst gespielt habe. Sie haben jetzt ein neues, tolles Gelände. Erfahrene Leute sind am Werk. Es ist immer gut, wenn Leute, die einen Plan haben, sich hinsetzen und den dann auch in die Tat umsetzen. Ich sehe die neue Konkurrenz mit den beiden Derbys positiv. Aber jetzt schauen wir erst mal nur auf Freitagabend und die SV Elversberg.

Quelle: op-online.de