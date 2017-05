„Wir sind diesmal wesentlich weiter“

Offenbach - Die Spieler der Offenbacher Kickers genießen derzeit ihren wohlverdienten Urlaub. Die Verantwortlichen planen derweil die kommende Saison. Das Gerüst das Kaders steht. Der erste Neuzugang lässt aber noch auf sich warten. Von Christian Düncher

Bei Christopher Fiori folgt derzeit ein Gespräch auf das nächste. Der Geschäftsführer der Offenbacher Kickers verhandelt unter anderem mit Spielern und Partnern. Ziel: Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison 2017/18 schaffen. Mit der Stadiongesellschaft und Hauptsponsor EVO sei man schon sehr weit, sagt Fiori. Eventuell bereits diese Woche könne man etwas vermelden. Für Zuversicht sorgen zudem erneut die Fans. Nur etwas mehr als eine Woche nach Start des Dauerkartenverkaufs wurden schon mehr als 1000 Saisontickets abgesetzt. „Zufrieden-stellend“ nennt das Fiori. „Wir wollen ja die Zahl aus der vergangenen Saison überbieten.“ 3281 Dauerkarten wurden damals verkauft. „Nach diesem Zwischenstand kann man optimistisch sein, das Ziel zu erreichen.“

In der abgelaufenen Runde hatte der OFC aufgrund des Insolvenzantrages erst wenige Tag vor dem ersten Spiel mit dem Verkauf von Saisontickets begonnen. Auch Sponsorenverträge konnten erst spät fixiert werden. Entsprechend schwierig war damals die Personalplanung. Das ist diesmal anders. Zwei Monate vor dem Start der Spielzeit 2017/18 (28. bis 30. Juli) stehen bereits 16 Spieler unter Vertrag, nachdem gestern Abwehrspieler Benjamin Kirchhoff und – wie von uns angekündigt – auch Ko Sawada jeweils um ein Jahr verlängert haben. Mit weiteren Akteuren aus dem bisherigen Kader ist man sich so gut wie einig. Auch der erste Zugang könnte bald folgen. „Es gab ein gutes Gespräch“, verrät der Geschäftsführer. Es soll sich um einen Stürmer handeln.

Helmut Spahn nimmt die Entwicklung mit Freude zur Kenntnis. Die vergangene Saison gehört für den Präsidenten bereits der Vergangenheit an. „Wir wollen nach vorne schauen“, betont er. „Diesmal starten wir mit null Punkten, das ist neu für uns. Und wir sind, was die Planung anbelangt, wesentlich weiter als vergangene Saison. Damals hatten wir zu Beginn einen kleinen Kader, der quasi von Spiel zu Spiel erweitert wurde. Diesmal ist der Großteil des Kaders eingespielt. Mit zielgerichteten Verstärkungen, vor allem im Sturm, können wir oben mitspielen.“

In der abgelaufenen Saison hatte der OFC Platz zwölf belegt. „Zählt man die Punkte dazu, die uns abgezogen wurden, wären wir Sechster“, so Spahn. Jedoch mit satten 23 Zählern Rückstand auf Rang zwei. Diese Rechnung ist dem OFC-Präsidenten aber zu einfach. „Wir standen in jedem einzelnen Spiel unter Druck, haben sieben Spiele benötigt, um den Punkabzug auszugleichen. Das war eine enorme mentale Belastung. Mit der Ausbeute der ersten zehn bis 15 Spiele wären wir oben dabei. Dann kann eine Euphorie entstehen. Ich bin daher guter Dinge. Man muss jedoch auch die Aufstiegsspiele abwarten. Mannheim und Elversberg wären, wenn sie in der Liga bleiben, zwei potenzielle Konkurrenten.“

Trainiert wird ab 19. Juni wieder. Die ersten zwei Vorbereitungsspiele stehen bereits fest – bei Germania Bieber (22.6., 19 Uhr) und dem VfB Gießen (25.6.). Es gibt zudem Überlegungen, die Saisoneröffnung diesmal im Stadion zu feiern – mit einem Test gegen einen höherklassigen Gegner. Auch über ein Trainingslager wird nachgedacht. „Wenn, dann aber nur ein paar Tage und im Inland“, stellt Fiori klar.

