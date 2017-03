Jan Hendrik Marx (rechts), hier beim 3:1-Sieg in Nöttingen, hat sich in den zwei Punktspielen 2017 einen Stammplatz zurückerkämpft. Der 21-Jährige ist einer von nur noch 16 einsatzfähigen Profis des OFC. Am Samstag kommen zwei A-Jugendliche hinzu. - Foto: Pressehaus

Offenbach - Nicht nur der Name eint die Offenbacher und die Stuttgarter Kickers. Auch im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Regionalliga Südwest sitzen die beiden Traditionsklubs punktgleich auf den Plätzen 15 (Offenbach) und 16 (Stuttgart) in baugleichen Booten. Von Jörg Moll

Klar ist: Wer am Samstag (14 Uhr) am Bieberer Berg verliert, steuert auf heftige Frühjahrsstürme zu.

Umso bitterer ist, dass - um im Bild zu bleiben - im dritten Kellerduell in Folge nach Nöttingen (3:1) und Trier (0:1) am Samstag nur eine Notbesetzung am Ruder des OFC-Bootes sitzen kann. Steuermann Oliver Reck, selbst mehr schlecht als recht von einer Grippe genesener Trainer, brauchte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel nicht lange, um alle definitiv zur Verfügung stehenden Akteure aufzuzählen. Mit den U19-Junioren Nicola Jürgens (Angriff) und Dominik Crljenec (Mittelfeld) sind es 18. In der Aufzählung enthalten sind die Torhüter Alexander Sebald und Levent Vanli.

Vier Verletzte (Daniel Endres, Robin Scheu, Marco Rapp und Stefano Maier) und zwei Gesperrte (Bryan Gaul, Dennis Schulte) fehlen sicher. Hinter Maik Vetters Einsatz (Knieprobleme) steht weiter ein Fragezeichen. Immerhin: Der zuletzt ebenfalls angeschlagen fehlende Japaner Ko Sawada meldete sich fit. „Wir kriegen eine Mannschaft zusammen“, sagte Trainer Oliver Reck nüchtern: „Wir wollen die drei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Dazu werde der OFC die Hilfe des „phantastischen Publikums“ brauchen. Auch Jan Hendrik Marx hofft auf die Kulisse. „Wir sind eine junge Mannschaft, die Fehler macht“, warb er um Verständnis. „Doch wir werden alles geben, um ein positives Resultat zu erzielen“, versprach er und appellierte an die Fans, den OFC in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. Der Mann, der auf der rechten Außenbahn wie in Trier Vetters offensiven Part einnehmen könnte, bedauerte die vielen Ausfälle zwar („Toitoitoi für alle, dass sie so schnell wie möglich zurückkehren“), doch er richtete mutig den Blick nach vorne: „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Signal in die richtige Richtung setzen.“

Der 21-Jährige, der in der Hinrunde ebenfalls lange in Folge einer Meniskus-Operation ausfiel, fühlt sich nach komplett absolvierter Wintervorbereitung „richtig fit“. Fitness und volle Konzentration wird am Samstag nötig sein, um zu bestehen. Die so oft gepriesene Heimstärke - der OFC gewann in zwölf Partien siebenmal und ging nur einmal als Verlierer vom Platz - wird die Schwaben kaum beeindrucken. Sie holten 17 ihrer 26 Punkte auf fremden Plätzen. Allerdings: In der Rückrunde sind die Stuttgarter in acht Partien noch sieglos. Daran änderte auch der neue Trainer Tomasz Kaczmarek nichts, der seit Januar im Amt ist und trotz fünf Winterverstärkungen nur zwei Punkte in vier Spielen holte. Der 32-Jährige ist der dritte Trainer nach dem im Oktober entlassenen Ex-Offenbacher Alfred Kaminski und Dieter Märkle. Für Marx spielt das alles keine Rolle: „Es gibt für uns keine leichten Spiele mehr.“

Quelle: op-online.de